Fuegos en España
Detenido un vecino de A Coruña como responsable de un incendio forestal en agosto
El fuego se extinción con gran rapidez gracias a la colaboración ciudadana y evitó un grave peligro
EP
SANTIAGO DE COMPOSTELA
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Arteixo, A Coruña, detuvo a un varón como responsable de un delito de incendio forestal ocurrido el 26 de agosto en el lugar de Cabanela, en Laxe.
Según ha informado el Instituto Armado, el fuego se extinción con gran rapidez gracias a la colaboración ciudadana y evitó un grave peligro ya que el punto de inicio se localizaba entre dos viviendas, en un camino forestal próximo a una masa arbolada.
A raíz de ello, la Guardia Civil comenzó una investigación para esclarecer el suceso e identificó, tras el análisis de la información recabado, al presunto autor del ilícito, que fue detenido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- En directo: FC Cartagena-Atlético Madrileño
- El campo exige la jubilación anticipada y mantener las ayudas de la PAC
- Las nuevas plantas de biogás tratarán tres millones de toneladas de residuos al año en la Región
- Subida de precios en los Huertos: esto es lo que costará comer allí durante la Feria de Murcia
- Carlos Alcaraz-Djokovic, en el US Open: dónde verlo y a qué hora
- Abandona la oposición y monta su propia librería con 26 años en el centro de Murcia: 'Llevaba 4 años preparándome y a un mes de presentarme al examen