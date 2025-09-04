López Miras, nombrado Mayordomo de Honor del Paso Blanco de Lorca

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, será nombrado Mayordomo de Honor del Paso Blanco de Lorca tras la eucaristía que la cofradía celebrará el próximo 12 de septiembre, en el marco del XXVIII aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura.

La ceremonia tendrá lugar a las 20.30 horas en la capilla del Rosario y estará presidida por el vicario episcopal de Lorca, Francisco Fructuoso Andrés, según informaron fuentes de la cofradía en un comunicado.

Con este reconocimiento, el Paso Blanco quiere rendir homenaje al "compromiso firme y constante" de López Miras con la Semana Santa de Lorca, así como "a su papel como embajador incansable de nuestras procesiones más allá de nuestras fronteras".

"Allá donde va, lleva al Paso Blanco en el corazón, contribuyendo como nadie a proyectar nuestra identidad y tradición", ha destacado el presidente de la cofradía, Ramón Mateos Padilla.

Desde el Paso Blanco han explicado que López Miras ha participado activamente en los desfiles bíblico-pasionales vistiendo el atuendo hebreo cada Domingo de Ramos y portando al Santísimo Cristo del Rescate como costalero cada Jueves Santo.

"Una implicación que, en los últimos años, ha alcanzado una nueva dimensión con su encarnación del emperador Teodosio I 'El Grande', guiando con solemnidad una cuadriga por la carrera. Una imagen que ha dado la vuelta a España, generando una repercusión mediática sin precedentes para la Semana Santa lorquina", han agregado las mismas fuentes.

Durante la eucaristía, el Paso Blanco conmemorará la coronación canónica de la Virgen de la Amargura, que tuvo lugar el 12 de septiembre de 1997 en la Plaza de España durante una misa oficiada por Javier Azagra, entonces obispo de la Diócesis de Cartagena.