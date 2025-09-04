Tribunales
Juana Rivas declarará el 30 de octubre por un posible delito de sustracción de menores
La providencia del juzgado instructor se produce después de que la Audiencia de Granada admitiera en julio un recurso de su expareja, el italiano Francesco Arcuri, al archivo de la causa
EFE
El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha citado a declarar como investigada el próximo 30 de octubre a Juana Rivas tras la denuncia presentada por su expareja, que la acusó de un delito de sustracción de menores por evitar que el menor de sus dos hijos regresase en enero a Italia con el padre, que tiene la custodia.
La providencia del juzgado instructor, a la que ha tenido acceso EFE, se produce después de que la Audiencia de Granada admitiera en julio un recurso de su expareja, el italiano Francesco Arcuri, al archivo de la causa.
Antes de esta cita declarará Arcuri, que acusó a Juana Rivas de incumplir la orden dictada por un tribunal italiano el pasado febrero para que el menor, que desde agosto vive con él en Italia, volviera a su domicilio habitual.
- Se pide a los hogares murcianos que aseguren puertas y ventanas: a partir del 1 de septiembre
- ¿Cuándo llega la Fuensanta a Murcia?
- Murcia se estrena en septiembre: estos son los nuevos restaurantes, cafeterías y tiendas que inauguran con la 'vuelta al cole' 2025/2026
- La Región se prepara para un otoño de lluvias torrenciales y riesgo de danas
- Sale a la luz cómo conoció Arturo Pérez Reverte a su pareja actual a raíz de 'El Hormiguero': en la universidad
- Tiroteo en un chalé de Molina de Segura donde se cultivaba marihuana
- Cambio de tiempo en Murcia: vuelven las altas temperaturas, de más de 35 grados, a partir de este día
- Las clases de Lengua Árabe tienen los días contados en la Región