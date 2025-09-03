La incierta vuelta al cole en barracones tras la dana: sin comedor, luz ni gimnasio

"Muchos barracones no tienen ni puerta. No tenemos luz, agua ni internet, y el patio parece un campo de batalla. Es imposible que las aulas estén listas este lunes para la vuelta al cole". Esta es la situación del Ceip Orba de Alfafar, en Valencia, a pocos días del inicio del curso escolar 2025-26 contada por una docente. De hecho, a día 2 de septiembre ni los propios profesores podían entrar al centro y tuvieron que realizar el claustro en una sala cedida por el ayuntamiento. Fuentes del consistorio también reconocen que dudan mucho de que se pueda llegar a abrir a tiempo y que la única alternativa que barajan es retrasar la entrada al colegio una semana.

A seis días de iniciar el curso, la fotografía de los 8 centros levantados en barracones tras la dana es muy similar: obras muy atrasadas e incógnitas que hacen que ninguna de las ampas tenga claro al 100 % si sus hijos e hijas van a pasar por la puerta de las aulas el primer día de colegio. O si lo harán en condiciones dignas.

Estado del centro en barracones que se está construyendo para suplir al Ceip Orba de Alfafar. / Germán Caballero

En el IES Berenguer Dalmau de Catarroja las profesoras gestionan las matrículas mientras los albañiles trabajan por los pasillos para colocar tubos de ventilación. "Conselleria no ha cumplido con ninguna de sus fechas. Aún me acuerdo cuando nos dijeron que volveríamos a clase en barracones en enero, y luego en Pascua. Quedan 6 días para empezar las clases y no tenemos ordenadores, proyectores, pizarras digitales ni internet. Ni siquiera tenemos luz suficiente para todo el centro. Si el día 8 damos todas las luces se fundirán", cuenta una profesora del centro. Las familias han hecho varias protestas este verano para tratar de agilizar las obras, pero no lo han conseguido.

Una situación similar es la que se vive en el IES Alameda de Utiel, otro de los arrasados por la dana. Este 3 de septiembre las ampas se reunirán con el ayuntamiento para saber si volverán o no a clase el día 8, y si lo hacen en qué condiciones. "La cosa va muy lenta. En ningún momento hemos visto un arreón por parte de Conselleria o que viniera mucha gente aquí a montar barracones. Quedan pocos días y las obras están muy verdes", cuenta una fuente docente.

Promesa del president

El president de la Generalitat convocó el pasado 2 de junio una rueda de prensa junto al conseller de Educación José Antonio Rovira para sacar pecho de la reconstrucción educativa tras la dana. Más allá de las cifras, el anuncio que quedó es que todos los estudiantes afectados por la riada volverían a sus municipios el primer día de curso escolar. Esto implica también a los 4.000 estudiantes que debían alojarse en barracones.

Los barracones donde se situará el Ceip Orba, este martes. / Germán Caballero

Tres meses después, parece que ese anuncio está lejos de cumplirse, con protestas de las familias que no veían avanzar las obras y que a días de empezar el curso aún siguen con la incertidumbre de no saber si sus hijos e hijas irán a clase.

En total, la riada dejó 8 centros que tendrán que reconstruirse

Ceip Orba de Alfafar

Ceip Carme Miquel de Algemesí

Ceip Blasco Ibáñez de Alginet

IES Berenguer Dalmau de Catarroja

Ceip Lluis Vives de Massanassa

Ausiàs March de Massanassa

IES Alameda de Utiel

Ceip Horta de Paiporta (lo gestiona el ayuntamiento)

Cinco de los centros se reconstruirán en la misma parcela, aunque con medidas preventivas siguiendo los criterios del Plan Territorial de Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat (Patricova). Un ejemplo es el IES Alameda de Utiel, pegado al río magro y con una pasarela que pasa por encima. El IES está destrozado por los daños de la planta baja, pero la primera planta está casi intacta. El conseller ha explicado que este centro se va a reconstruir pero que se tratará de hacer la primera planta diáfana para que el agua pueda correr y no afecte ni a las aulas ni a la estructura.

Además, en los planes de reconstrucción se proyectas vías de evacuación hacia las azoteas o que las edificaciones se orienten hacia el sentido del agua. También se recomienda que las plantas bajas puedan estar diáfanas (como en el caso del Alameda) y que puedan servir como patios o de lugar de almacenaje.

Los barracones del Ceip Orba este martes. / Germán Caballero

Los colegios de Massanassa

Los barracones del Ceip Lluis Vives y el Ausias March de Massanassa también preocupan entre las familias, que el pasado lunes emitieron un comunicado para decir que no volverían al colegio el próximo 8 de septiembre. Sin embargo, Conselleria de Educación ha desmentido estas afirmaciones tras visitar las aulas prefabricadas y dice que garantizará la vuelta en esa fecha.

Sin embargo, las imágenes de los barracones a medio montar son similares a las que se encuentran en Alfafar, con lo cual las empresas de reconstrucción deberán levantar las aulas prefabricadas en tiempo récord para que todo esté listo en tiempo y forma en una vuelta al cole que, desde luego, no se prevé como la de otros años.

La precariedad del Berenguer Dalmau

El ampa del Berenguer Dalmau de Catarroja lleva protestando contra Conselleria de Educación desde mucho antes de la riada, ya que el centro, de casi 60 años, estaba en unas condiciones desastrosas y ya apoyado en barracones debido a la masificación de 1.500 estudiantes en un solo IES.

"Venimos con constantes decepciones de Conselleria durante años, y no solo de esta administración. Antes de la dana, las aulas no tenían los recursos suficientes. Varios profesores de inglés tuvieron que comprar proyectores de su bolsillo para poder usarlos en clase ¿Por qué los niños y niñas de Catarroja tienen que estar en desventaja frente al resto? Esto ya ocurría antes de la dana, y ahora parece que seguimos igual", lamenta una profesora.

