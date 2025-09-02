EMBALSES
Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura
Pierden 20 hectómetros cúbicos en la última semana
E.P.
Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 257 hectómetros cúbicos, 20 menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes.
Los embalses del Segura disponen de 56 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior, y 85 menos que la media que suelen almacenar en esta época (342 hectómetros cúbicos). Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 22,5% de su capacidad total.
Estado de los pantanos en España
En el conjunto del país, la reserva hídrica almacena 33.235 hectómetros cúbicos y está al 59,3% de su capacidad. Los embalses han perdido en esta última semana 825 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, el 1,5% de su capacidad, y se encuentran 8,5 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado, cuando la reserva estaba al 50,8%.
Pese a este descenso, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Santander con 50,6 litros por metro cuadrado.
Por ámbitos, las cuencas internas del País Vasco siguen a la cabeza de la lista de cuencas con el 85,7% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (74%), el Cantábrico Occidental (66,7%), el Miño-Sil (73,9%), el Duero (65,2%), el Tajo (68,6%), Tinto, Odiel y Piedras (75,1%), el Ebro (60,1%) y las Cuencas internas de Cataluña (72,5%). Por debajo del 60% figuran Galicia Costa (48,7%), Guadalete-Barbate (44,5%), el Guadalquivir (45,4%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (48,6%), el Júcar (51,5%), el Guadiana (59,8%) y el Segura (22,5%), que vuelve a estar a la cola.
Además, por vertientes, la Atlántica está al 60,7%, mientras que la Mediterránea se sitúa en el 54,8%.
