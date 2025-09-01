Última hora de los incendios en España, en directo | Sánchez afirma que la política de prevención de los fuegos "ha sido claramente insuficiente"

Agosto termina y España deja atrás su peor oleada de incendios forestales de la historia, con cuatro muertos a causa de las llamas y unas 300.000 hectáreas arrasadas en los 93 fuegos declarados, 23 de ellos activos simultáneamente en cinco comunidades autónomas.

Las devastadoras cifras se contraponen a la situación que este domingo ha detallado Protección Civil por boca de su directora, Virgina Barcones, quien ha asegurado que, tras más de 20 días seguidos de lucha sin descanso contra las llamas, el trágico episodio de incendios forestales se puede dar por finalizado y, por tanto, España despide su situación de preemergencia para pasar a "alerta y seguimiento".

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

El balance en Baleares Baleares ha registrado un total de 62 incendios desde el inicio del año hasta este mes de septiembre, en los que se han quemado cerca de 29 hectáreas. La mitad de ellos se han producido en Mallorca, donde han ardido poco más de 23 hectáreas --el 80% de la superficie afectada de Baleares--, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Septiembre trae buenas noticias Con la llegada del otoño meteorológico, se deja atrás el intenso episodio de incendios que asoló España en agosto, y septiembre arranca con una situación más tranquila, con Galicia libre de fuego y Castilla y León con seis fuegos, todos al nivel mínimo de peligrosidad. Tras un agosto más cálido y seco de lo normal, que calcinó más de 300.000 hectáreas y dejó cuatro víctimas mortales y 48 heridos, septiembre ha llegado con el pronóstico de lluvias en el norte peninsular y Baleares para esta semana.

Estabilizado el incendio forestal en Benalmádena (Málaga) El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio forestal que este lunes afecta a la zona de Santángelo Oeste, en la ciudad malagueña de Benalmádena. En este área próxima a viviendas en la zona alta del municipio aún trabajan en las tareas de extinción dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, además de un vehículo autobomba. Según información facilitada por el Ayuntamiento de Benalmádena, los servicios de emergencias de la localidad han comenzado a trabajar a las 12.10 horas en este incendio con la colaboración de medios terrestres y aéreos del Infoca.

El PSOE reclama a Mañueco en Castilla y León un pacto autonómico que "blinde y profesionalice" el operativo contra incendios El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, un pacto autonómico que "blinde y profesionalice" el operativo contra incendios. En su visita al Parque Natural de Las Batuecas, en Salamanca, ha advertido de que que la situación tras los incendios en la Comunidad tendrá una "difícil" solución "si, después de haber ardido 170.000 hectáreas, Fernández Mañueco insiste en que el operativo ha funcionado adecuadamente". "Se agotan los calificativos para hablar de la irresponsabilidad del presidente autonómico", ha señalado al respecto, para criticar que la coordinación frente a los incendios estuvo "sin control" mientras la Junta pedía todos los efectivos del Ejército y de la Unión Europea.

Estabilizado el incendio declarado en el paraje Cañada del Corcho de Gibraleón (Huelva) Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han logrado estabilizar el incendio declarado a las 00.52 de este lunes en el paraje Cañada del Corcho en el término municipal de Gibraleón (Huelva). Según han indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', sobre las 14.00 horas se ha dado por estabilizado un incendio que se ha originado en una zona de pasto bajo pinar con mucho pastizal y el incendio se ha originado en la madrugada de este lunes. Durante la noche han trabajado medios terrestres, pero a lo largo de la mañana se han ido incorporando distintos medios aéreos a las labores de estabilización.

Expertos constatan signos de recuperación vegetal en Las Médulas (León) tras el incendio La investigadora Flor Álvarez Taboada, profesora de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus de Ponferrada de la Universidad de León, ha detectado indicios de regeneración vegetal en la zona del espacio natural de Las Médulas -Patrimonio de la Humanidad- afectado por el incendio forestales de Yeres declarado a principios de agosto. Álvarez Taboada, que ha visitado el paraje acompañada por la también profesora Leonor Calvo y especialistas de los grupos de investigación Dracones y Geat, ha afirmado a través de redes sociales que "la vida comienza a abrirse paso nuevamente en Las Médulas", y "el suelo no ha sufrido daños graves y ya se observan rebrotes de vegetación".

Marlaska apela al consenso contra la emergencia climática para proteger a la sociedad El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apelado al consenso nacional para mejorar "la capacidad de respuesta" del Sistema Nacional de Protección Civil ante la emergencia climática, con el fin de "garantizar la seguridad" de los ciudadanos porque "los riesgos son ya sistémicos y de gran alcance". Marlaska se ha referido así en el acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', que clausura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que, además, han intervenido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Aagensen: "El cambio climático nos pisa los talones" La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este lunes que el cambio climático puede llevar a España a "un modelo social y económico insostenible" y que las olas de calor y los incendios de este verano "no dejan margen de duda" sobre la urgencia de abordar este problema: "Nos pisa los talones". "Es el mayor reto que afrontamos como sociedad. Agosto nos deja señales indiscutibles y preocupantes", ha señalado Aagesen en un acto que, bajo el lema 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', ha abierto este lunes el curso político.

Dan por controlado el incendio de Lubrín (Almería), que ha quemado 1.116 hectáreas El Plan Infoca ha dado por controlado a las 10:00 horas de este lunes el incendio forestal declarado el pasado jueves en el municipio almeriense de Lubrín, que ha afectado a 1.116 hectáreas, según ha informado el dispositivo. El fuego, que se originó en la noche del 28 de agosto en el paraje de Las Cubillas, quedó estabilizado el sábado por la tarde y desde entonces se había mantenido bajo vigilancia con trabajos de remate en la zona noroeste de la Sierra de la Atalaya, la más complicada por su abrupta orografía y la abundancia de matorral. En la actualidad, permanecen en la zona dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos autobombas, que continúan las labores de remate y liquidación para evitar posibles rebrotes.