Última hora de los incendios en España, en directo | España deja atrás 20 días en llamas, cuatro muertos y 300.000 hectáreas arrasadas

Agosto termina y España deja atrás su peor oleada de incendios forestales de la historia, con cuatro muertos a causa de las llamas y unas 300.000 hectáreas arrasadas en los 93 fuegos declarados, 23 de ellos activos simultáneamente en cinco comunidades autónomas.

Las devastadoras cifras se contraponen a la situación que este domingo ha detallado Protección Civil por boca de su directora, Virgina Barcones, quien ha asegurado que, tras más de 20 días seguidos de lucha sin descanso contra las llamas, el trágico episodio de incendios forestales se puede dar por finalizado y, por tanto, España despide su situación de preemergencia para pasar a "alerta y seguimiento".

Los incendios han quemado más de 110.000 hectáreas en Galicia Los incendios han calcinado más de 110.000 hectáreas en Galicia este 2025, según la suma de los datos ofrecidos por la Consellería de Medio Rural, pendientes de ajuste en algunos fuegos. En concreto, la superficie quemada roza las 111.000 hectáreas, de las que casi todas, algo más de 110.000, corresponden a los fuegos de agosto y más de 106.000, a los que ha sufrido la provincia de Ourense. El total calcinado en Galicia equivale a más de 157.000 campos de fútbol, diez veces la ciudad de Vigo o el doble de lo que ocupan las cuatro capitales de provincia gallegas juntas: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

CyL cierra la jornada con seis incendios en nivel de gravedad 1 y con el pequeño susto de Ólvega (Soria) Castilla y León cierra el domingo con seis incendios en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en una jornada 'tranquila' en los focos que más preocupan y solo alterada por el 'susto' de Ólvega (Soria), donde medios terrestres y aéreos lograron contener en dos horas un conato que amenazaba masa forestal. En concreto, en IGR 1 se mantienen los fuegos de Fasgar, Barniedo de la Reina, La Baña y Colinas del Campo de Martín Moro, en León, Cardaño de Arriba en Palencia y Porto en Zamora. Durante la jornada, un incendio en Ólvega obligó a despegar un operativo compuesto por una veintena de medios que lograron controlar las llamas en poco más de dos horas, si bien en ningún momento pasó de nivel de gravedad 0. La Junta, por el momento, mantiene la Situción Operativa 2 para toda la Comunidad.

El incendio forestal de Lubrín (Almería), que está estabilizado, afecta a 1.116 hectáreas El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha informado este domingo de que el incendio forestal, ya estabilizado, en el entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín (Almería), ha afectado a 1.116 hectáreas, lo que eleva "el número de hectáreas ya en lo que va de año afectadas por incendios forestales a 6.151". Así lo ha señalado Sanz, que ha asistido al chupinazo de las Fiestas Taurinas Tradicionales en Trigueros (Huelva), donde ha incidido en que el incendio de Lubrín ha sido "muy complicado por la orografía y por los vientos cambiantes y una situación muy complicada que ha sido resuelta de manera muy eficaz".

Protección Civil asegura que lo peor de los incendios ha terminado: España pasa a fase de alerta y seguimiento España ha pasado de fase de 'preemergencia' a 'estado de alerta y seguimiento permanente', dando por finalizada la peor parte del episodio de incendios forestales más trágico y devastador la historia reciente del país, con más de 300.000 hectáreas quemadas, cuatro víctimas mortales y 48 heridos. Así lo ha informado en una comparecencia de prensa la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde anoche se acordó que las circunstancias habían mejorado lo suficiente como para pasar de fase. Lea aquí toda la información

El lugar de Asturias donde por fin se respira calma... pero con fuerte olor a chamusquina: lo que los vecinos exigen tras verse en peligro por el fuego El incendio de Ibias, que destruyó 550 hectáreas como si fuera un huracán, en menos de un día, deja un negro panorama de pinares, casas y frutales arruinados. Un intenso olor a quemado se extiende por las cercanías de San Antolín, la capital ibiense, que contempló cómo las llamas que se iniciaron de forma muy sospechosa junto a las piscinas municipales, arrasaban como una gran bola de fuego los pinares en el entorno de los pueblos de Piñeira, Villamayor y Villarcebollín, obligando a evacuar a unos 40 vecinos. Lea toda la información aquí

Castilla y León amanece sin 'grandes incendios', aunque hay 8 activos y 17 en vías de ser extinguidos Tres semanas después, Castilla y León ha amanecido sin 'grandes incendios' --aquellos catalogados con el Índice de Gravedad (IGR) 2--, si bien mantiene seis en nivel de gravedad 1 y otros dos activos, además de 17 en vías de ser extinguidos definitivamente. Así se recoge en la web del Inforcyl que mantiene, no obstante, la Situación Operativa 2 para el conjunto de la Comunidad. En concreto, en IGR 1 se encuentran los de Fasgar, Barniedo de la Reina, La Baña y Colinas del Campo de Martín Moro, en León; Cardaño de Arriba, en Palencia y Porto, en Zamora.

Galicia, pendiente de la extinción de los tres megaincendios que quemaron 66.000 hectáreas Galicia afronta su cuarta jornada consecutiva sin incendios activos de más de 20 hectáreas y solo están pendientes de extinción los tres megaincendios que han calcinado 66.000 hectáreas: los de Larouco, Chandrexa de Queixa y Oímbra-Xinzo. El sábado se dieron por extinguidos cinco incendios en la comunidad autónoma que afectaron más de 15.000 hectáreas, los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.665 ha); Montederramo-Paredes (209,02 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.004 ha) y Avión-Nieva (340,37 ha), en la provincia de Ourense, así como el de A Pobra do Brollón-Abrence (1.107,24 ha), en Lugo.

Un total de 80 efectivos por tierra continúan los trabajos este domingo para combatir el incendio forestal, ya estabilizado, que afecta al entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín (Almería). Así lo han informado a Europa Press desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, al tiempo que han indicado que en el lugar también hay seis vehículos autobomba.

La batalla contra los incendios se acerca a su fin tras un mes de agosto devastador La batalla frente a la peor oleada de incendios en España se acerca a su fin, según Protección Civil, y este sábado es el primer día, en tres semanas, en el que Castilla y León amanece sin fuegos de máxima gravedad ni vecinos evacuados por el fuego. Galicia ha despertado también con las llamas bajo control tras el agosto más devastador en términos de incendios que ha sufrido esta comunidad en lo que va de siglo. (Seguir leyendo)