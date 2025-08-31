Cazado en Barcelona cuando iba al dentista: así han atrapado al narco italiano fugado Massimiliano del Vecchio

Como tantos otros mafiosos de su mismo origen y su mismo oficio, había encontrado refugio en España tras la protección de toda una maquinaria de identidades falsas de las que se sirven los prófugos europeos de la Justicia. Llevaba una vida de turista adinerado pero sin excesos, como hacen también otros criminales de su nivel en la costa mediterránea. Solo que Massimiliano del Vecchio encarna un caso particular: era uno de los miembros más peligrosos de la lista italiana de más buscados, el Elenco dei Latitanti de Massima Pericolositá.

La Guardia Civil ha confirmado este domingo la captura en Barcelona del jefe de una red emergente de narcotráfico, que se había convertido en importante eslabón del crimen organizado al norte de Nápoles, en cuya provincia había entrado en abierta y violenta competencia con otros carteles para liderar el mercado. Massimiliano del Vecchio, de 42 años, natural de la localidad costera italiana de Fondi, estaba en Barcelona en el momento de su detención, el pasado 6 de agosto.

Cuando, el pasado día 6 de agosto, se le echaron encima agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de los Carabinieri italianos, caminaba por una acera del barrio de Gràcia. Acababa de salir de una clínica dental, a la que venía acudiendo para, entre otros arreglos, un tratamiento de blanqueo de dientes. Le habían hecho algo más esta vez pues, según desveló posteriormente la policía italiana a medios de aquel país, cuando fue detenido aún estaba bajo efectos de una anestesia bucal.

Vacilando en Facebook

Ha habido patrulleo por las redes sociales en este investigación. En Facebook, Del Vecchio se mostraba sonriente en una foto, con el pelo recien cortado, peinado con fijador y haciendo la V de la victoria con una mano. Confiado en la seguridad de su escondite, se había dejado fotografiar con amigos a bordo de diversos coches, e incluso les daba likes a restaurantes italianos que le habían gustado.

Massimiliano del Vecchio, detenido en España, publicaba esta imagen en su perfil de Facebook / El Periódico

Las técnicas de reconocimiento facial empleadas por la policía italiana permitieron un monitoreo continuado en las redes para buscarle con otros contactos y perfiles y confirmar que se encontraba, como otros criminales de las bandas europeas fugados, en la costa española. A partir de la confirmación de los resultados de este patrullaje cibernético, el Nucleo Investigativo de los Caribeneros de Nápoles se puso en contacto con la Guardia Civil.

No se ha tratado solo de la caza de un fugitivo. De hecho, ahora la policia antimafia italiana sigue la pista de posibles negocios que pudiera haber intentado emprender en Alicante. Su tráfico de drogas no se limitaba, de hecho, solo a Italia. Había conseguido colocar alijos en los Países Bajos y España. De una ampliación de la investigación tanto aquí como en Italia podría determinarse un nuevo perfil de Del Vecchio como operador del narcotráfico a nivel europeo.

Alicante era su último lugar de residencia, y también el de "su núcleo familiar más estrecho" -ha contado este domingo la Guardia Civil- pero se desplazaba a menudo a Barcelona y, con menos asiduidad, también a Francia. Para algunos de sus desplazamientos contaba con furgonetas que iba cambiando. El día de su detención no se dedicaba solo a ir al dentista: llevaba algo más de 100.000 euros en efectivo. Los llevaba en una mochila, y dentro de una bolsa de plástico blanco, en cinco tacos de billetes de 50, 20 y 10 envueltos en film transparente y atados con gomas. Nada de criptomoneda: tacos de billetes a la vieja usanza.

Red narco

Massimiliano del Vecchio iba solo, sin contravigilancia, cuando fue detenido. Pero antes de que la Fiscalía italiana emitiera una orden internacional de busca y captura contaba con un entramado de escondites y peones en marismas de la costa central italiana, a semejanza de otros narcos conocidos en el Estrecho de Gibraltar, y en la provincia napolitana había establecido una organización sólidamente conectada con proveedores colombianos y operadores brasileños para la importación de cocaína.

Estaba creciendo hace dos años, cuando los Carabinieri le propinaron un golpe al entramado en el que cayeron 16 de sus colaboradores. Fue entonces cuando se confirmó que del Vecchio había establecido ya relaciones con una rama romana de la Camorra, ampliando su perfil delicuencial: de jefe narco local a mafioso emergente, temido entre sus rivales por varias desapariciones de competidores que se atribuyen a su banda.

Del Vechio huyó de Italia. En España habría conseguido también zafarse, gracias a una identidad falsa, de una primera detención en este país, si bien este extremo no halla confirmación oficial. Ahora utilizaba, de los documentos de identidad falsos que poseía, uno a nombre de un ciudadano calabrés. Localizarlo en su fuga era complicado. Tiene un hermano gemelo, Gianluca, con el que ha compartido supuestas labores de mando sobre su organización criminal.

Suscríbete para seguir leyendo