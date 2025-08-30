Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de los incendios en España, en directo | Termina con los incendios forestales ya bajo control un mes de agosto devastador

Transición Ecológica ha estimado en 393.278,99 las hectáreas afectadas por los incendios en 2025

Los Reyes visitaron este viernes zonas afectadas por el incendio de Jarilla, en Cáceres

Mejora el incendio de Fasgar, en León

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

La batalla frente a la peor oleada de incendios en España se acerca a su fin, según Protección Civil, y este sábado es el primer día, en tres semanas, en el que Castilla y León amanece sin fuegos de máxima gravedad ni vecinos evacuados por el fuego.

 Galicia ha despertado también con las llamas bajo control tras el agosto más devastador en términos de incendios que ha sufrido esta comunidad en lo que va de siglo.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

