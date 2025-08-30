Investigación de la Guardia Civil
Asalto a una mujer en su casa de Tenerife: ya ha caído uno de los supuestos autores
Redacción
Sonó el timbre de su casa, fue a ver quién llamaba y no era un vecino sino dos ladrones que atracaron la vivienda. Uno de ellos la agarró con fuerza y la tiró al suelo para inmovilizarla; el otro entró para coger lo que pudiera.
Ella gritaba y pedía socorro mientras se revolvía pateando en el suelo, tanto que, en unos segundos los ladrones decidieron abandonar el asalto. El vídeo muestra la escena en toda su crudeza.
La Guardia Civil ha detenido a uno de los supuestos autores de este delito cometido en Guargacho, municipio de San Miguel, en la isla de Tenerife. La escena que se ve en las imágenes tuvo lugar hace ya varios meses, y es ahora cuando se resuelve, en parte, el caso: ha caído un joven de 19 años como supuesto autor, uno de los dos encapuchados que asaltaron la casa. El segundo autor aún no ha sido localizado.
Detalle no menor: el asalto se lleva a cabo a plena luz del día, por la mañana. Los dos asaltantes se tapaban el rostro. El Área de Investigación de la Guardia Civil en Granadilla de Abona ha estudiado el vídeo una y otra vez, hasta dar con uno de los dos asaltantes. Que en el patio de la casa hubiera una cámara enfocando a la entrada ha sido clave.
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
- Muestra los genitales a una menor en Las Torres de Cotillas, huye y un vecino le golpea antes de ser detenido
- Se jubila Ricardo: Un adiós dulce y amargo en San Antón
- Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas
- El Real Murcia no recoge el guante lanzado por Toni Villa
- Fallece Josefa, la primera persona vacunada contra el covid en la Región
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene