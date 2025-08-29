Protesta frente a las Cortes de Castilla y León, donde Mañueco explica su gestión de los incendios

Unas trescientas personas se han concentrado este viernes frente a las Cortes de Castilla y León para protestar por la gestión de los incendios forestales, reclamar un operativo público y estable todo el año y pedir la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al grito de "Mañueco, Quiñones dimisión".

Una protesta, previa a la comparecencia de Fernández Mañueco en un pleno extraordinario para explicar su gestión ante los incendios, que ha aglutinado a los sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO, CSIF y la asociación profesional de agentes medioambientales (APAMCYL), integrada en el sindicato USCAL; a partidos políticos y colectivos sociales.

La concentración, que han protagonizado bomberos forestales y agentes medioambientales, que han bateado el suelo con sus palas y han quemado paja y neumáticos y han hecho rugir motosierras sin cadena para representar las situaciones que viven a diario, una hoguera en la que también han quemado carteles con la cara de Mañueco y de Quiñones.

Casi una hora antes de comenzar el pleno extraordinario, medio centenar de personas han acudido a la puerta lateral del parlamento – la entrada de vehículos – para mostrar su malestar por el operativo, y han pitado los numerosos coches que llegaban al hemiciclo.

También se han visto pancartas como 'Mala gestión. Mañueco dimisión', 'Ley de bomberos forestales ya. Operativo todo el año', 'SOS Montaña Palentina' así como carteles en los que, además de la dimisión del consejero y del presidente autonómico, reclamaban el cese del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.

Los convocantes han leído un manifiesto en el que han denunciado el abandono del medio rural, la privatización del operativo, han reclamado dimisiones y han mantenido un minuto de silencio en memoria de las cuatro personas fallecidas en la extinción de incendios y los afectados por las llamas.

La protesta por los incendios frente a las Cortes de Castilla y León. / NACHO GALLEGO / EFE

Falta de inversión y precariedad

Los organizaciones sindicales también ha hecho balance del dispositivo de extinción de incendios: el vicesecretario de Administración Autonómica de UGT Servicios Públicos CyL Carlos Arenas, ha acusado a la Junta de "no cumplir al cien por cien" los acuerdos suscritos en el Diálogo Social tras los fuegos de 2022 y ha pedido "profesionalizar completamente" el operativo y que sea público.

Francisco Javier García, responsable federal de bomberos forestales de UGT, ha incidido "los incendios, la falta de inversión y la precariedad matan" y ha insistido en que la extinción no puede ser un negocio privado.

Por su parte, la agente medioambiental y delegada de CSIF Sara Mateos ha aseverado que "la gestión que se ha hecho de los incendios forestales es una vergüenza", ha insistido en las dimisiones de Quiñones y Arranza porque "son unos incompetentes", así como ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de las zonas afectadas para que se unan.

Por su parte, José Ramón Casado, agente medioambiental y delegado de CCOO, ha incidido en que el apoyo de unidades de otras autonomías indican que el dispositivo de Castilla y León no "es suficiente" y ha afirmado que es necesario que el operativo esté activo todo el año y más gasto en prevención.

Esaú Escolar, APAMCyL, ha lamentado que el operativo castellano y leonés "es uno de los más privatizados de España" y ha pedido un presupuesto mayor para prevención, que va a "obligar a gastar diez veces" en la extinción de las llamas.