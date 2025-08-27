En Directo
Última hora de los incendios en España: avance "descontrolado" del incendio de Zamora y nuevo fuego en Lugo
Desde comienzos de año se han quemado en España 413.992 hectáreas en un total de 268 fuegos
Los Reyes visitarán, a partir del miércoles, las zonas afectadas por las llamas en Castilla y León, Galicia y Extremadura
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
El riesgo de incendios en España sigue siendo muy alto en amplias zonas del norte y este peninsular este martes, 26 de agosto, jornada en la que el Gobierno ha declarado zona catastrófica en 16 comunidades.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Regenerar tras un incendio: un mínimo de 2.500 euros por hectárea
El director económico de la Asociación Forestal de Galicia, Daniel Rodríguez Cebreiro, advierte de que el abandono y la falta de sostenibilidad económica de los montes son la antesala de nuevos fuegos, por lo que es esencial una planificación rigurosa de los costes, priorizando la regeneración natural. (Seguir leyendo)
Los Reyes visitan hoy las zonas más afectadas por los incendios de Sanabria y Las Médulas
Los Reyes visitan este miércoles el negro paisaje que han dejado este agosto los incendios forestales en espacios como el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y el paraje cultural y natural de Las Médulas (León), considerado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Se trata de dos de las zonas más afectadas por la ola de incendios que ha arrasado decenas de miles de hectáreas forestales en las últimas semanas en Castilla y León, también en otros lugares de alto valor ecológico como el Parque Nacional de Picos de Europa y las Reservas de la Biosfera, en la provincia de León.
Como ya hicieron en Valencia tras la tragedia de la dana, los reyes pretenden conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población, según explica Casa Real en su convocatoria de prensa.
El drama del valle más fresco de España, en León, desalojado dos veces por el fuego: "Llevamos 18 días durmiendo dos horas"
Dice Rosi Fernández, que regenta el bar-albergue de Fasgar, en el corazón del valle leonés de Omaña, considerado el más frescos de España, que el fuego, azotado por los fuertes vientos, era como un "tornado" y estuvo a punto de entrar en el pueblo después de recorrer "siete kilómetros de bosque en solo 14 minutos". Fueron momentos de tensión, de tener el corazón en un puño. (Seguir leyendo)
El Principado decreta la evacuación de seis pueblos ante la gravedad del incendio de Ibias
La gravedad del incendio declarado esta tarde en San Antolín de Ibias ha obligado a evacuar preventivamente los pueblos de Villamayor y Villarcebollín y a decretar una evacuación voluntaria de los núcleos de Dou, Andeo, Piñeira y Centenales, debido a la velocidad con la que se está propagando el fuego, que los servicios de emergencia trabajan ahora para contener.
Varias reproducciones en el incendio de Anllares del Sil (León) obligan a evacuar Anllarinos y declarar el IGR 2
La evolución durante la jornada de este martes ha sido "positiva" en general en los incendios que afectan a la provincia de León, aunque a última hora de la tarde varias reproducciones registradas en el incendio de Anllares del Sil, en la comarca de Vega de Esponareda, han motivado la evacuación de Anllarinos del Sil y, por tanto, la declaración del Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en este fuego.
22 poblaciones de León y Zamora, una noche más fuera de casa pese a mejorar los incendios
Un total de 23 localidades de las provincias de Zamora y León permanecen desalojadas y sus habitantes pasan una noche más fuera de sus casas pese a la buena evolución experimentada por la mayoría de los incendios en esas dos provincias. En total, los pueblos evacuados suman una población que ronda los 650 habitantes y que son unos 300 menos que los que había desalojados al comienzo de este martes, si bien en la provincia de León hay otros 16 pueblos confinados con otros 1.200 habitantes afectados, han informado fuentes del operativo de extinción de la Junta de Castilla y León.
Galicia convoca más de 300 plazas de bombero forestal durante la ola de incendios
El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge en su publicación de este martes las convocatorias de 327 plazas para bombero forestal, conductor y jefe de brigada. La convocatoria llega con Galicia inmersa desde hace dos semanas en una de las peores olas incendiarias de su historia y con sindicatos como CC.OO. UGT y CSIF pidiendo ceses en la Consellería de Medio Rural -- concretamente en la Secretaría Xeral Técnica -- por lo que consideran una gestión de la crisis "nefasta y negligente". Según se recoge en el DOG, el proceso selectivo para jefe de brigada ofrece 71 plazas, tres de ellas para personas con discapacidad y 36 para promoción interna. Para bombero forestal se ofertan 181 plazas, con nueve vacantes para personas con discapacidad y 91 para promoción interna. Para conductor so 75 vacantes, tres de ellas para personas con discapacidad y 38 para promoción interna.
Dos pueblos desalojados en Ibias (Asturias) por un nuevo incendio
Los habitantes de los pueblos de Villamayor y Villarcebollín, en el municipio asturiano de Ibias, han sido desalojados de forma obligatoria tras el inicio de un nuevo incendio que se ha generado en la tarde de este martes. Así lo ha confirmado a través de sus redes sociales el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, que también se ha recomendado el desalojo preventivo y voluntario de los habitantes de Dou, Andeo, Piñeiro y Centenales, también debido la cercanía del humo que amenaza esas localidades.
Desactivada la situación 2 en la provincia de Ourense declarada hace 15 días por incendios
La Xunta ha desactivado la situación 2 de emergencia en la que se encontraba la provincia de Ourense, desde el pasado martes 12 de agosto, ya que el estado de los incendios "está mejorando" aunque "sin bajar la guardia" todavía. Así lo ha manifestado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante una visita este martes al Centro de Coordinación Provincial de lucha contraincendios (Cecop), donde ha recordado que se trató de una decisión "excepcional" sabiendo "el coste" que suponía, pero considera que fue "adecuada", ya que permitió hacer "todo lo que hubo que hacer estos días". Tras la decisión, adoptada por el Cecop, de retirar el nivel de emergencia en Ourense, solo queda declarada la situación 2 ante el incendio de A Pobra de Brollón, iniciado ayer lunes, y hay tres fuegos activos en la comunidad, por lo que "hoy es un día de agradecimientos", ha dicho Rueda, aunque la temporada de incendios "no terminó" y "quedan días muy complicados".
Empeora la situación en Lugo, con un nuevo fuego en A Fonsagrada
Un nuevo fuego en A Fonsagrada, que se suma al que avanza en A Pobra do Brollón y eleva a cuatro los incendios activos en Galicia, preocupa en Lugo. El incendio, que comenzó en la parroquia de San Pedro de Río, ha calcinado alrededor de 30 hectáreas, según las estimaciones provisionales. Este fuego se suma al otro que avanza en la provincia de Lugo, declarado el lunes en A Pobra do Brollón, parroquia de Abrence, y que ha calcinado alrededor de 800 hectáreas, 200 más que la cifra divulgada a primera hora de este martes. En este incendio se ha decretado la situación 2 de emergencia, como medida preventiva, por su proximidad a los núcleos de Golmar, en A Pobra, y de Conceado y San Pedro, en el municipio vecino de Quiroga, aunque no ha habido confinamientos ni evacuaciones.
