La situación de los incendios en España mejora, aunque con reactivaciones que preocupan

Trece incendios forestales, dos menos que el martes, se mantienen en Situación Operativa 2, en estado de alerta con riesgo alto, y la evolución general es positiva, aunque en la provincia de Lugo la situación es desfavorable y en León hoy el fuego de Fasgar se ha vuelto a descontrolar.

Las buenas condiciones meteorológicas ofrecen este miércoles una "ventana de oportunidad de 48 horas" determinantes para acabar con los fuegos, ha dicho la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, durante la reunión diaria del Comité Estatal de Coordinación (Cecod).

Los reyes de España, por otra parte, han iniciado en Sanabria (Zamora) su recorrido por algunos de los lugares más afectados para conocer de primera mano la situación y mañana se desplazarán a zonas de Ourense (Verín, Monterrei y Cualedro) donde se reunirán con autoridades, ganaderos y vecinos.

Dos fuegos activos en Galicia

El incendio de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, en Ourense, ha quedado estabilizado este miércoles y solo quedan dos fuegos activos en Galicia: el de A Pobra do Brollón, en Lugo, ya con la situación 2 desactivada, y el de Avión, en Ourense.

Según informa la Consellería de Medio Rural, el incendio de Carballeda de Valdeorras, que también afectó al municipio de A Veiga, ha sido perimetrado hacia las 21 horas tras haber calcinado 5.000 hectáreas.

En León, el fuego en Fasgar "fuera de capacidad de extinción"

Esta tarde el incendio que desde hace 19 días arde en Fasgar se ha vuelto a descontrolar y está "fuera de capacidad de extinción", ha informado la Asociación de Trabajadores de las Brigadas Forestales (BRIF), del Ministerio de Transición Ecológica.

La Consejería de Medio Ambiente ha indicado que, pese a la evolución positiva que estaba teniendo este fuego, la "enorme sequedad" del combustible ha provocado un "comportamiento extremo" de las llamas en este incendio de nivel dos, al igual que en sus otros dos focos: Igueña y Colinas del Campo de Martín Moro.

Los cinco pueblos zamoranos que fueron evacuados el lunes por el incendio de Porto (Zamora) han sido realojados este miércoles por la tarde, aunque deberán permanecer confinados en sus casas. Se trata de las localidades de Escuredo, San Ciprián, Coso, Rábano y Barrio de Rábano. Una veintena de cuadrillas terrestres, junto a una brigada especializada, ocho autobombas, dos retenes de maquinaria y los primeros medios aéreos siguen luchando contra el incendio.

Respecto al incendio de Garaño, en La Magdalena, se ha avanzado en la perimetración por la zona de Mora de Luna con contrafuegos y tácticas para evitar su expansión, mientras se mantiene la intervención con medios aéreos y terrestres.

La Junta de Castilla y León ha publicado este miércoles una primera estimación de las zonas afectadas desde el 18 de julio hasta el 26 de agosto, y según sus cálculos han ardido 141.131 hectáreas de terreno de provincias de esta comunidad, especialmente afectada en León y Zamora.

Evolución favorable en Asturias, pese a nuevo foco

Asturias cuenta con cuatro incendios activos. Entre ellos, el que más preocupa es el de Ibias, mientras que en Degaña quedan focos de baja intensidad, en el de Genestoso en Cangas del Narcea se trabaja en labores de remate y liquidación y el de Caunedo/Gúa/Perlunes en Somiedo está "muy estabilizado".

En el caso de Ibias, se trabaja en el anclaje del incendio sobre los cortafuegos existentes, tanto en los dos flancos como en la cabeza, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado.

Asturias cuenta además con dos incendios estabilizados en Cabrales y Tineo.

Operando en nueve de los incendios activos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este miércoles la reunión del Comité Estatal de Coordinación contra los incendios en el que los representantes de las instituciones integradas en el organismo han informado sobre la situación de las labores de extinción.

Las brigadas forestales del Ministerio para la Transición Ecológica siguen operando en nueve de los incendios activos, además de los medios aéreos que realizan misiones de descarga a diario.

La Policía Nacional y la Guardia Civil se centran en la protección de las poblaciones confinadas, así como en la evacuación o realojo. Desde el inicio del episodio, se ha evacuado a más de 35.600 personas.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias coordina la incorporación de medios autonómicos a las labores de extinción.

Un despliegue "sin precedentes"

El Gobierno ha hecho un despliegue "sin precedentes" contra la ola de incendios, ha dicho la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante su comparecencia ante la comisión de Transición Ecológica del Senado.

En sesión extraordinaria a petición del Partido Popular, para informar sobre las medidas adoptadas por su ministerio ante la grave situación de los incendios forestales, Aagesen ha asegurado que el Gobierno ha incrementado desde 2018 hasta 2025 del 18 al 25 por ciento, "prácticamente un 50 por ciento", el presupuesto destinado a prevención y extinción de incendios forestales.