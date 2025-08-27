En Andalucía
Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
El fuego se ha originado en una de las habitaciones y se ha visto afectado el piso en su totalidad
Redacción
Un hombre de 77 años ha fallecido y una mujer de 26 años ha resultado herida en el incendio de un piso ocurrido en la tarde de este miércoles en Málaga capital, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, en una nota.
El teléfono 112 ha recibido sobre las 17,45 horas varios avisos de testigos que informaban de un incendio en un primer piso de un bloque de vivienda situado en la calle Noray, en el distrito Cruz del Humilladero. Indicaban en sus llamadas que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble.
La sala coordinadora ante los hechos ha activado a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha movilizado una UVI, a la Policía Local y a la Policía Nacional.
Los sanitarios han confirmado al 112 que un hombre de 77 años ha fallecido y una mujer de 26 ha resultado herida y ha sido evacuada al Hospital Materno. Los bomberos han precisado que el incendio se ha originado en una de las habitaciones y se ha visto afectado el piso en su totalidad.
