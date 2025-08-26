Del Ejército de Tierra
Heridos graves dos militares al chocar su vehículo con otro de ganado en Ourense
Los heridos colaboraban en la extinción de los incendios forestales
EFE
Dos militares del Ejército de Tierra que colaboraban en la extinción de los incendios forestales han resultado heridos graves en una colisión entre el vehículo en el que iban y un camión que transportaba ganado este martes en el kilómetro 183 de la A-52, a la altura de Trasmiras (Ourense).
El camión militar, tras la colisión, cayó por un terraplén, y las dos personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas graves: una de ellas tuvo que ser evacuada mediante un helicóptero medicalizado con base en Ourense, y el otro herido fue trasladado por el personal sanitario en una ambulancia.
El accidente tuvo lugar alrededor de las 11:20 horas en el kilómetro 183 de la A-52, según la información recogida por el 112 Galicia.
Medios del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Xinzo de Limia y de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron al lugar y confirmaron que no había nadie atrapado.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha referido a este accidente con "heridos graves" y ha deseado a los afectados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que su situación "se resuelva felizmente".
No obstante, fuentes del Ministerio de Defensa han precisado a EFE que los heridos son militares del Ejército de Tierra que colaboraban en la extinción de incendios en la zona, pero no de la UME.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Serafín Martínez Moreno: “Mi primer veraneo fue en Águilas, donde mi padre instalaba una caseta de turrón”
- La agente violada por su superior en el cuartel de Molina aún no ha recibido ninguna indemnización
- El agujero del campo murciano: más de 146.800 hectáreas cultivables abandonadas o sin aprovechar
- Fallece quien dio vida a la mascota del UCAM CB durante casi dos décadas
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto