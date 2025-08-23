Crisis migratoria
Buscan a doce personas desaparecidas que viajaban a Mallorca en patera y se lanzaron al mar al ver la costa
Los tripulantes de origen magrebí de una embarcación a la deriva a 36 millas del sur de Cabrera fueron rescatados y uno de ellos, trasladado a un centro hospitalario por su mal estado de salud
Miguel Vicens
Una embarcacion de Salvamento Maritimo procedió en la tarde del viernes al rescate de una patera que se encontraba a la deriva y en la que viajaban 14 personas de origen magrebí. Una de ellas tuvo que ser evacuada en helicóptero a un centro hospitalario debido a su mal estado de salud.
El rescate se realizó a las 18.45 horas en aguas de Mallorca, a unas 36 millas al suroeste de Cabrera. Según la información recabada a los migrantes, en la patera viajaban 26 personas, habiendo desaparecido 12 de ellas que decidieron saltar al mar al ver tierra y pensar que podrían llegar a nado.
Se ha establecido un dispositivo coordinado de búsqueda en la zona de la desaparicion en la que intervienen medios aereos y maritimos de Salvamento Maritimo y de la Guardia Civil.En concreto, intervienen el Servicio Marítimo Guardia Civil (Río Gallego), CUCO y Salvamento Marítimo.
- Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- El pequeño Hugo se reencuentra con los policías que le escoltaron hasta la Arrixaca en plena hemorragia
- Así es el dragón azul venenoso que ha obligado a cerrar playas en Alicante: qué hacer si te lo encuentras
- Hasta cien personas para controlar el fuego en las Cuestas del Cedacero
- La Policía Local de Murcia escolta hasta la Arrixaca a un padre con su hijo de dos años en plena hemorragia
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un local de ocio nocturno de Murcia, nominado al 'top 100' de los mejores del mundo