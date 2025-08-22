Fuegos forestales

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

Una imagen del fuego en Cipérez (Salamanca).

Una imagen del fuego en Cipérez (Salamanca). / EFE

EFE

Valladolid

Un hombre ha muerto este viernes en el incendio de Cipérez, en Salamanca. Se trata de la cuarta víctima en Castilla y León y la quinta en el conjunto de España en las últimas semanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
  2. A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
  3. María Cristina Bernabé, influencer murciana que se ha tatuado a Pedro Sánchez en la pierna: «No me arrepiento de nada»
  4. La Policía Local de Murcia escolta hasta la Arrixaca a un padre con su hijo de dos años en plena hemorragia
  5. Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
  6. Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina
  7. Así es el dragón azul venenoso que ha obligado a cerrar playas en Alicante: qué hacer si te lo encuentras
  8. Recomiendan a los vecinos de Nueva Condomina y La Ladera que no beban ni cocinen con agua del grifo

Ocho detenidos por hacer grafitis en elementos BIC de la Sierra Minera de La Unión: los pillaron por su firma

Ocho detenidos por hacer grafitis en elementos BIC de la Sierra Minera de La Unión: los pillaron por su firma

Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»

Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

Flamingo: así es el nuevo misil ucraniano capaz de alcanzar un objetivo a 3.000 kilómetros de distancia

Flamingo: así es el nuevo misil ucraniano capaz de alcanzar un objetivo a 3.000 kilómetros de distancia

Los docentes de la Región podrán elegir entre más de 300 nuevas acciones formativas el próximo curso

Los docentes de la Región podrán elegir entre más de 300 nuevas acciones formativas el próximo curso

Los vecinos de Joven Futura anuncian movilizaciones para exigir la regularización de sus viviendas

Los vecinos de Joven Futura anuncian movilizaciones para exigir la regularización de sus viviendas
Tracking Pixel Contents