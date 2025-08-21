Madrid, sede mundial del catolicismo 'queer': la capital recibirá a cientos de creyentes que buscan transformar la Iglesia

Este jueves, 21 de agosto, da comienzo la Global Network of Rainbow Catholics (GNRC), que este año, en su quinta asamblea, cuenta con Madrid como capital mundial del catolicismo ‘queer’. La organización, a cargo de Crismhom e Ichthys, dos comunidades cristianas con sede en Madrid y Sevilla respectivamente, espera recibir a más de 200 asistentes provenientes de todo el mundo.

El programa de este año, cuyo lema es ‘Caminar juntos/as/es: retos arcoíris después del Sínodo’, incluye cuatro días de actividades, conferencias, oraciones y talleres. Si bien Bergoglio abrió nuevas puertas para el colectivo LGTBI+ dentro de la iglesia, León XIV, ha manifestado su rechazo hacia la inclusión de la comunidad en la iglesia. No obstante, en una reunión previa a la celebración de este mes, el cardenal de Madrid, José Cobo, recibió en el Arzobispado a parte de la organización como muestra de apoyo.

Según comunicó la agrupación, el cardenal dirigirá una carta al encuentro con el fin de promover la inclusión dentro de la iglesia católica. El jueves, 21 de agosto, se producirán una reunión de la Junta Directiva y una oración vespertina a modo de bienvenida. Al día siguiente tendrán lugares los encuentros por grupos, divididos en hombres, mujeres, no binaries y jóvenes, todos ellos liderados por teólogos y religiosos como Maritza Fuenzalida, Inés Pujol, Luisma González, Niurka Gibaja, Pio Brando Huaycho o Arturo Retana.

Del 21 al 25 de agosto tendrá lugar la quinta asamblea de la Red Global de Católicos ArcoIris. / DAVID RAW

Madrid toma el testigo

El sábado, tras una conferencia que aborda la vida después del Sínodo y una ponencia invitada desde África, donde la comunidad LGTBI se enfrenta a penas de cárcel y, en algunos lugares, hasta de muerte, se celebrará un pícnic y una oración al aire libre en Madrid Río y los jardines Virgen del Puerto. El domingo, 24 de agosto, se elegirá a una nueva Junta Directiva, se llevará a cabo una presentación de libros, con autores como los teólogos James Alison o Renato Lings. Por último, a las 20:00 horas tendrá lugar una Eucaristía final, cuya ubicación se mantiene en secreto por razones de seguridad.

Será el lunes, 25, cuando se ponga el broche final a la quinta asamblea con una ceremonia de despedida. Tal y como adelantó Crismhom, los asistentes se alojarán durante toda la jornada en el colegio mayor Miguel Antonio Caro, ubicado en Ciudad Universitaria, donde tendrán que abonar 350 euros. En caso de no querer pernoctar, podrán pagar 140 euros para las actividades y manutención durante la celebración de la GNRC.

Con esta quinta edición, Madrid toma el testigo de Roma (2015), Dachau, Alemania (2017), Chicago (2019) y México (2022), que acogieron las primeras cuatro entregas de este encuentro. “A quienes formamos parte del colectivo LGTBIQ+ se nos ha obligado a estar en constante camino, porque hemos sido sujetos de persecución, acoso, bullying, etc., y se nos ha obligado a marcharnos de determinados espacios, buscando otros que nos acojan y nos permitan ser quienes somos”, ha señalado Crismhom en un comunicado.