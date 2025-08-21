Crisis migratoria
El primer grupo de niñas menores solicitantes de asilo procedente de Canarias llega hoy a la Península
Las chicas pusieron rumbo a su destino a las 8.00 horas de este jueves
El primer grupo de niñas menores solicitantes de asilo puso rumbo a la Península este jueves para ser reubicadas en distintos recursos dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones distribuidos por el territorio peninsular. Las chicas - una de Guinea, dos de Senegal, dos de Gambia, una de Costa de Marfil y tres de Mali - salieron del Archipiélago a las 8.00 horas de esta mañana.
Con esta derivación, ya son tres las realizadas hasta el momento. Según lo previsto, un segundo grupo compuesto por siete chicos - todos de Mali - viajará este domingo, por lo que al final de la semana 16 menores habrían dejado el sistema de protección de las Islas, que sumados a los 15 derivados la semana anterior harían un total de 31.
Este es el primer traslado de menores solicitantes de asilo desde Canarias previsto para esta semana, en cumplimiento del auto del Tribunal Supremo que ordenaba al Estado hacerse cargo de más de 800 menores no acompañados demandantes de protección internacional alojados en el sistema de atención a la infancia del archipiélago.
Para el Gobierno canario, el ritmo de las derivaciones "continúa siendo lento" y acusa al Ejecutivo central de ignorar el auto del Supremo que ordena atajar el hacinamiento en los centros de las islas. Por su parte, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consideran que "se está siguiendo el calendario acordado y los protocolos pactados".
