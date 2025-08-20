En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | 21 incendios activos, 33.750 desalojados y 33 detenidos
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España
El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura
Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Última hora de los incendios: otra noche complicada ante 21 incendios de nivel 2 activos
Los equipos de extinción han afrontado otra noche de lucha contra las llamas ante los 21 incendios calificados de nivel 2 por su peligrosidad que siguen activos, sobre todo en Galicia, Castilla y León y Extremadura, lo que ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas, según ha informado este martes el Comité Estatal de Coordinación (Cecod).
Un cambio de viento esta tarde en Porto (Zamora) ha complicado el fuego que más preocupa en esta provincia, dada su afección al Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras de la Segundera y de Porto, por lo que se ha ordenado desalojar Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo, con lo que son ya 12 las localidades desalojadas.
Hasta el momento, hay 33 detenidos desde el pasado 1 de junio y se ha investigado a 93 personas por su presunta participación en el origen de los fuegos, que han causado ya cuatro fallecidos.
Los vecinos de Gargantilla regresan a casa tras el incendio: "El pan de cada día ha estado en riesgo"
Los vecinos de Gargantilla (Cáceres) regresaron anoche a sus hogares tras dos días de evacuación y angustia, con la sierra ardiendo a las puertas del municipio. La vuelta, lejos de traer alivio, ha estado marcada por la rabia, el cansancio y una profunda desconfianza hacia las instituciones.
"En la vida he pasado tanto miedo"
Junto al consultorio médico, Leonor Rosado espera a su madre, que ha sido trasladada este martes, junto a otros residentes, en ambulancias de Cruz Roja. "La llevaron al antiguo hospital psiquiátrico de Plasencia", uno de los centros habilitados para personas mayores dependientes. "Trece vienen ahora de allí. Y ni una llamada del Ayuntamiento, ni una. Es vergonzoso", añade Rosado.
Otra noche complicada ante los 21 incendios de nivel 2 activos en España
Los equipos de extinción afrontan otra noche de lucha contra las llamas ante los 21 incendios calificados de nivel 2 por su peligrosidad que siguen activos, sobre todo en Galicia, Castilla y León y Extremadura, lo que ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas, según ha informado este martes el Comité Estatal de Coordinación (Cecod). Un cambio de viento esta tarde en Porto (Zamora) ha complicado el fuego que más preocupa en esta provincia, dada su afección al Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras de la Segundera y de Porto, por lo que se ha ordenado desalojar Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo, con lo que son ya 12 las localidades desalojadas. Hasta el momento, hay 33 detenidos desde el pasado 1 de junio y se ha investigado a 93 personas por su presunta participación en el origen de los fuegos, que han causado ya cuatro fallecidos. Por la situación de los incendios en Ourense, se mantiene suspendida al menos hasta el mediodía del miércoles la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Ejecutivo declarará a las zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil a los territorios afectados por los incendios.
Restablecida la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía
Los siete incendios activos en Galicia llevan calcinadas más de 67.500 hectáreas
Los siete incendios activos que quedan en Galicia, todos en la provincia de Ourense, han calcinado más de 67.500 hectáreas, según las estimaciones de la Consellería de Medio Rural. La administración autonómica mantiene en "más de 20.000" las hectáreas del fuego de Larouco, que ha pasado a la provincia de Lugo tras haber saltado el río Sil y es el más grande de la historia en la comunidad autónoma desde que hay registros. Ahora amenaza O Courel. El último fuego que ha incorporado la Xunta al listado es el de A Veiga, parroquia de A Ponte, un incendio que está activo desde la tarde del lunes y que entró en Galicia desde Castilla y León.
Galicia mantiene activos ocho incendios, que registran más de 68.000 hectáreas quemadas
Galicia mantiene activos ocho incendios, con más de 68.000 hectáreas quemadas en ellos, según el último parte facilitado por la Consellería do Medio Rural. En concreto están activos los incendios de Chandrexa de Queixa e Vilariño, un único incendio con unas 18.000 héctareas afectadas; Oímbra e Xinzo de Limia (A Granxa e Gudín 15.000 hectáreas), A Mezquita-A Esculqueira (10.000) y Vilardevós-Vilar de Cervos (900) y Vilardevós-Moialde (500). A ellos se suman Larouco-Seadur (más de 20.000 hectáreas), Carballeda de Avia e Beade (Vilar de Condes e As Regadas, con 4.000) y A Veiga-A Ponte (20 hectáreas).
La peor ola de incendios del siglo
La peor ola de incendios forestales en España del siglo está dejando un paisaje desolador: cientos de miles de hectáreas quemadas, muchas de ellas de enorme valor medioambiental, casi 34.000 personas desalojadas de sus casas y hogares destruidos. "Todo era un infierno", relatan los vecinos. Con el avance voraz de las llamas de muchos megaincendios considerados de sexta generación, el ya catalogado como el fuego más grave de la historia de España desde que hay registros llegó a arrasar hasta 4.000 hectáreas por hora.
Llegan al Aeropuerto de Bilbao dos helicópteros militares eslovacos que lucharán contra los incendios de Salamanca
Dos helicópteros militares eslovacos que lucharán contra los incendios de Salamanca han aterrizado esta tarde en el Aeropuerto de Bilbao, según ha informado la Guardia Civil. Las dos aeronaves, que han recibido apoyo en tierra por parte de agentes de la Benemérita, se dirigirán a Salamanca para participar en las labores de extinción de incendios.
La meteorología favorece y Castilla y León cierra el día con casi 30 incendios, ocho de gravedad 2
El fin de una ola de calor que se ha prolongado durante casi una quincena de días ha dado una tregua al operativo de cerca de 5.000 efectivos desplegado en Castilla y León que han ido 'sujetando' buena parte de los frentes que más preocupaban, sobre todo en las provincias de León y Zamora. De hecho, y a pesar de que se contabilizan casi una treintena de incendios según los datos reflejados por el Infocal en su página web, la situación ha mejorado, tal y como han reiterado tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como los diferentes técnicos al frente de la extinción de los focos. Con datos de las 20.30 horas, hay ocho incendios en Índice de Gravedad Potencial (IGR 2), todos en la provincia leonesa salvo Porto, en Zamora; otros tantos en IGR 1 y una docena activos, pero en IGR 0.
"La situación en Asturias está mucho mejor, pero todavía con focos que preocupan"
El consejero de El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha indicado a última hora de la tarde que "a falta de la reunión del CECOPI, la situación en Asturias está mucho mejor, sigue evolucionando de manera favorable, con algunos de los incendios que teníamos activos prácticamente estabilizándose, sobre todo los del oriente, pero con todavía focos de preocupación", como es el caso del incendio de Degaña. Calvo ha visitado el puesto de mando avanzado contra los incendios forestales que se ha trasladado de Cangas del Narcea a Degaña para evaluar la situación del fuego en la zona. Ese de Degaña es el fuego que más preocupa y ha explicado que allí se está concentrando una gran parte del trabajo. También se está trabajando intensamente en Somiedo y se está dando apoyo a la vecina Castilla León. "Ha habido un momento en que teníamos trabajando cuatro hidroaviones, claro, son aeronaves muy grandes, trabajan, pueden echar el agua en la zona de cresta, no se puede meter en los valles, y por eso trabajan de manera complementaria, ellos en la zona alta y los helicópteros estando en las zonas de más difícil acceso", dijo Calvo.
- Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
- La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia
- El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
- Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»
- Un ganadero de la Vega Alta viola durante años a su hija menor en un pajar y cuando la llevaba a alimentar a los corderos
- José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
- Da un cabezazo a un socorrista en una playa de Mazarrón y le rompe la nariz
- Así es la casa a la venta más cara de la Región de Murcia: cuesta más de 4 millones