Asturias
Froilán, a tope en el Aquasella
El nieto mayor del rey emérito, Juan Carlos I, se alojó en un hotel de Prestín (Parres) y saboreó la gastronomía local en un restaurante de Cangas de Onís
J. M. Carbajal
Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón (Madrid, 1998), conocido popularmente como Froilán, primogénito de la infanta Elena de Borbón y de Jaime de Marichalar, estuvo este fin de semana en el Aquasella, el festival de música electrónica que se celebra cada año en la localidad de Coviella, en Cangas de Onís, muy cerca de Arriondas.
El joven, nieto del rey emérito, Juan Carlos I, y sobrino de Felipe VI, estuvo alojado en un hotel enclavado en el barrio de Prestín (Parres), y aprovechó su estancia en la zona para saborear la suculenta y exquisita gastronomía de la comarca en un conocido y prestigioso restaurante-parrilla de la capital canguesa.
Froilán, quien ha destacado por vida vespertina y desenfrenada, ha protagonizado sonados incidentes, como cuando fue desalojado de un after ilegal de la calle Orense, en Madrid hace tres años. El nieto mayor de Juan Carlos I es habitual de la crónica canalla. Otro sucedido: Mientras celebraba su 24 cumpleaños en la discoteca Opium de Marbella, un tiroteo interrumpió la fiesta. Hubo cinco heridos. Más: cuando tenía 13 años se disparó un tiro en el pie con una escopeta.
El Aquasella, que está registrando un rotundo éxito de participación, se clausura este domingo. El programa de la jornada incluye un "after party" en El Bosque". En cabina, Carlos Pérez B2B K-Style, Gonçalo B2B Raúl Pacheco, Chanin B2B Jairo Beltrami, Luxi Villar y Alain Fanegas. Los conciertos de este domingo concluyen a las cinco de la tarde
El sábado, los artistas abanderados fueron Valerie Santos, Jeff Mills, Funk Assault, Héctor Oaks, Óscar Mulero o Indira Paganotto; en el escenario Open Air destacan, Cuartero, Dennis Cruz, Dave Lee FKA Joey Negro; y en la Carpa La Real, Barbara Lago, Oguz, Skryption o Dexphase.
