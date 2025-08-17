Evacúan el municipio de Gargantilla y confinan Hervás por el incendio de Jarilla, "totalmente desbocado" en Extremadura

Se cumplen ya seis días en los que el fuego de Jarilla no ha dado tregua y ha continuado avanzando sin control. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha comunicado esta mañana que el flanco norte está "completamente desvocado" y decreta de forma urgente la evacuación de los 364 vecinos de Gargantilla a la Bombonera de Plasencia y el confinamiento de la población de Hervás. Las hectáreas quemadas ascienden a 9.000 en un perímetro de 100 kilómetros.

"Saltó el Puerto de Honduras y está ahora mismo a 7 kilómetros del límite geográfico entre Extremadura y Castilla y León", informa el consejero de Presidencia, Abel Bautista, que asegura que este foco "tiene una meteorología propias, la energía que produce crea sus vientos y tiene vida propia, es imposible trazar una estartegia así". La Junta informará de su evolución a la comunidadde Castilla y León por si pasara el límite algo que, "con toda probabilidad va a ser así".

En jornada de hoy, van a estar 17 medio aéreos trabajando en el incendio, dependiendo también de las condiciones meteorológicas. "Seguiremos trabajando en tareas de consolidación en los flancos en los que sea posible".

Anoche, además, se decretó la evacuación de 250 vecinos de Rebollar, que se mantiene esta mañana. El aviso llegó a los móviles de los residentes alrededor de las 21.30 horas y especificaba que se reunieran todos en un punto concreto del pueblo para ser desplazados a la Bombonera de Plasencia. La mayoría de los vecinos salieron rapidamente por sus propios medios y solo una veintena usaron el autobús habilitado, "un ejemplo de evacuación".

También desalojaron a las personas vulnerables de Segura de Toro, y los residentes que quisieran podían evacuarse de forma voluntaria. Además, pidieron que, de manera preventiva y voluntaria, los clientes del balneario Valle del Jerte abandonaran el lugar.

Un pirocúmulo impidió el trabajo de los medios aéreos

"El incendio está en manos de las condiciones meteorológicas, no estamos atacando, solo nos estamos defendiendo", aseguraba el consejero. Las tareas de extinción se vieron afectadas ayer por la formación de un pirocúmulo que impedió durante todo el día el trabajo de medios aéreos, "solo han volado en las últimas dos horas" y en general, la situación se complicó por la proyección del fuego hacia el Valle del Ambroz y Valle del Jarte. Esa lína de defensa es en la que se ha trabajado esta noche. Bautista preveía que el viento diera una tregua hasta las once de la mañana pero insistió en que la evolución del incendio "va a estar en manos de la humedad, del viento y de las temperaturas".

La buena noticia venía del flanco sur, donde las condiciones sí han permitido avanzar con nueve medios aéreos. "Se trata de una consolidación relativa que nos da un margen para seguir trabajando", apuntaba.

25.000 hectáreas en seis días

Entre los siete grandes fuegos que había anoche (Jarilla, Casar, Aliseda, Alburquerque, Llerena, Membrío y Logrosán) se contabilizan ya 25.000 las hectáreas quemadas en un perímetro de 310 kilómetros en menos de una semana. La superficie quemada esta semana ya casi triplica la que se calcinó el pasado año durante la etapa de mayor riesgo de fuego.

En estos momentos, de estos siete, quedan tres activos además del de Jarilla, ya que el resto han sido estabilizados esta madrugada. Alburquerque continúa ardiendo, aunque de manera favorable y registra 2.500 hectáreas quemadas. Aliseda y Membrío también evolucionan favorablemente y el primero ya ha arrasado con 2.000 hectáras.

Cabe recordar que la Junta mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex) para toda la región.

La Junta sigue reclamando más medios al Gobierno

24 horas después de petición oficial, la Junta de Extremadura sigue reclamando al Gobierno central la llegada de más medios humanos y materiales para atajar los siete incendios activos que tienen una mayor proyección en la comunidad. Bautista volvió a insistir anoche en la necesidad de que llegaran más efectivos a la comunidad, especialmente para poder liberar a los bomberos forestales que se encuentran realizando tareas de extinción de los incendios ya estabilizados y controlados en los días anteriores.

El viernes, Extremadura solicitó al Gobierno central más medios para combatir la oleada masiva de incendios que se están encadenando de manera simultánea desde el martes. La Junta pidió 100 camiones dotados de cuatro bomberos de extinción de incendios cada uno de ellos, 400 bomberos más en total; 10 helicópteros ligeros y otros 10 aviones anfibio. Además, instó al Gobierno a activar nuevamente el Mecanismo Europeo de Protección Civil para España y que los medios sean destinados a Extremadura.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visitó en la mañana del sábado la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Pinofranqueado, en Cáceres, donde aseguró que "el Estado, a través del mecanismo de coordinación que está en marcha, estamos dando respuesta a todos los medios que han sido solicitados", pero también dejó claro que en el contexto actual hay que trabajar "desde el rigor técnico, actuando con responsabilidad, solicitando lo que realmente se necesita en cada territorio y teniendo en cuenta que es fundamental contar con profesionales en la materia".