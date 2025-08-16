Vacaciones en otro país: los peligros del turismo

En 1963, la estrella pop Cliff Richard protagonizó 'Summer holiday', filme en el que quedaban perfectamente establecidas las constantes de los relatos vacacionales de estío. Pero no todo ha sido así, como mostró Tennessee Williams de 'De repente, el último verano', en el que el hijo pródigo de una rica dama sureña muere bajo el calor y la pobreza de una localidad catalana, S’Agaró. Las vacaciones en otro país no son siempre perfectas. Seleccionamos unas divertidas y otras con la inquietud que precede al horror.

'Vacaciones en Roma' William Wyler. 1953. Roma, años 50, Vespas y el Coliseo de fondo. La princesa de un imaginario país centroeuropeo (Audrey Hepburn) se salta todos los protocolos para poder visitar la ciudad de incógnito y, claro, conoce a un atractivo estadounidense, para más señas periodista en busca de una exclusiva, con las facciones de Gregory Peck, que le ilustra sobre la ciudad eterna y el amor. Comedia romántica y más que bien intencionada que, sin embargo, escribió parcialmente Dalton Trumbo, guionista de izquierdas represaliado, y de qué manera, durante la caza de brujas. Convenía dejar la ideología de lado e hilvanar un cuento rosado, ceniciento y veraniego al que no le falta cierta mordiente. (Disponible en Apple TV)

Audrey Hepburn y Gregory Peck, en 'Vacaciones en Roma' / EPC

'Mamma mia! La película' Phyllida Lloyd. 2008. Pues sí, la pegada popular de la música del cuarteto sueco ABBA da para grupos de tributo, espectáculos musicales y películas. Esta es la adaptación al cine de uno de esos musicales; entre canción y canción, la joven Amanda Seyfried, educada por su intensa madre (Meryl Streep) a partir de una filosofía más o menos 'hippy', intenta esclarecer la identidad de su padre biológico. En dura pugna se encuentran los atractivos, por distintos motivos, Colin Firth, Pierce Brosnan y Stellan Skarsgard. Todo pasa en una isla griega de ensueño, el paraje ideal para no pocas películas que se toman siempre el periodo veraniego como una fiesta constante, soleada y edénica. (Disponible en Movistar Plus+)

'Turistas' Ben Wheatley. 2012. Ben Wheatley es el mejor reinventor del cine de terror británico. Acostumbra a trabajar con materiales cotidianos para darles la vuelta por completo. En este caso practica una muestra suprema de 'folk horror', el miedo rural tan en boga en los últimos años, mezclado con no pocos elementos de comedia negra. El título no puede ser más claro y preciso. Un hombre insta a su pareja a realizar un viaje por las islas británicas en caravana, dispuesto a enseñarle las bondades y maravillas de su tierra. Nada más lejos de la realidad, porque el viaje se convierte en una carrera desenfrenada de atropellos, asesinatos a golpe de piedra y otras lindezas entre el 'gore' y el absurdo. (Disponible en Prime Video)

'Midsommar' Ari Aster. 2019. El Midsommar es un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea tan remota como primitiva de Suecia. Hasta ahí llegan la incauta Florence Pugh y su pareja, en crisis total, para encontrar un cierto espacio de liberación y ver por dónde van a ir los tiros a partir de ahora. No cuentan, tratándose de un filme de Ari Aster ('Hereditary') y una producción de A24, con que el supuestamente paradisiaco lugar es un receptáculo de ritos paganos, costumbres atávicas y violencia más que soterrada. El calor importa aquí bien poco: mejor sudar que enfrentarse a unas ceremonias que pertenecen a un pretérito sanguinolento completamente olvidado. (Disponible en Movistar Plus+ y Prime Video)

'Aftersun' Charlotte Wells. 2022. Uno de los filmes 'indie' –de producción británica– más reputado de hace tres años, protagonizado por el irlandés Paul Mescal a punto de ser catapultado al estrellato ('Gladiator' y el inminente papel de Paul McCartney en los cuatro filmes que prepara Sam Mendes sobre los Beatles). Encarna a un padre que no sabe muy bien cómo relacionarse con su hija adolescente durante unas vacaciones de verano que pasan juntos en un 'resort' en Turquía. El filme, preñado de melancolía por un tiempo que se esfumó dejando un reguero de dudas, es un recuerdo a partir de la hija adulta en el que se mezclan las cosas que ocurrieron y aquellas que quería que ocurrieran. (Disponible en Movistar Plus+ y Mubi)

