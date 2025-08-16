Los incendios forestales en Asturias llegan a Somiedo: las llamas amenazan la joya medioambiental de La Pornacal

La braña de La Pornacal, en Somiedo, una de las joyas medioambientales de Asturias, está bajo la amenaza de las llamas. Gran parte de los vecinos del concejo están batallando personalmente contra el fuego en este paraje natural de gran valor. Su objetivo inmediato es hacer un cortafuegos para que las llamas no se expandan a la braña, pero también asegurar la localidad de Villar de Vildas, que se encuentra cerca del epicentro del incendio.

La Pornacal es la braña más importante de Somiedo por ser el asentamiento en el que se encuentran mayor número de cabañas de teito de escoba. Rodeada por exuberantes bosques de hayas y robles, esta área presenta una panorámica única que combina la serenidad de la naturaleza con la historia y la cultura local.

Todas estas cabañas se encuentran al pie del cañón de la lucha contra las llamas, pero de momento están intactas. Según el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, hasta el momento “no hubo ningún daño sobre ninguna infraestructura”. El resto de brañas que contienen cabañas están libres de peligro, siendo únicamente la zona de la Pornacal la que se encuentra en labores de extinción, mediante un cortafuegos estratégico que aísle la zona del incendio.

Riesgo sobre Villar de Vildas

Otro sector amenazado por el fuego es Villar de Vildas. El pueblo aún está lejos de las llamas, pero no fuera de peligro. “Ahora el objetivo es cortar el fuego antes de llegar a una distancia cercana del pueblo”, comenta Fernández, por lo que los equipos de emergencia y los vecinos del concejo están tratando de alejar lo máximo posible el incendio de Villar de Vildas. La jornada de mañana será clave para evitar que el fuego llegue, debido en parte a una previsión vista como “difícil” debido al calor.

El fuego entró a través de la zona alta del Valle de Pigüeña, el mayor de Somiedo. De ahí, pasó al Lago Bueno y al Valle de los Cerezales, cuyo incendio consiguió mitigarse a lo largo de la tarde. Las llamas entraron desde Orallo (León) y desde Genestoso, en Cangas del Narcea, dos de las zonas más aquejadas por los incendios estos últimos días.

Benarmino Fernández, tilda la situación de “un poco alarmante”, pero es optimista: “Creo que se va a conseguir que el incendio no llegue al pueblo ni mucho menos”. Este foco es el único localizado en el concejo somedano, por lo que uno de los objetivos globales de estos días es que la situación “no se expanda a otras zonas de Somiedo”, apunta Fernández.

'Los juegos del hambre', a salvo

Durante las últimas semanas, el equipo de rodaje de la nueva entrega de “Los juegos del hambre” han estado rodando por las brañas inmediatas al Lago del Valle, una de las rutas más turísticas del concejo de Somiedo. Ahora, la expedición se dirige a los Lagos de Saliencia para continuar con el rodaje, por lo que el alcalde asegura que los fuegos “no van a afectar en nada a la película porque está en el otro extremo de Somiedo”.