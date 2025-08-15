El incendio de Jarilla en Extremadura avanza hacia la estabilización y el del municipio de Pallares calcina 5.000 hectáreas

La esperanza comienza a abrir paso entre las llamas en Extremadura. Tras cuatro días críticos de lucha contra el fuego, el incendio forestal de Jarilla al fin presenta condiciones favorables para poder avanzar en su estabilización y en el municipio de Pallares la situación es ya equivalente al nivel cero, por lo que ha decaído el confinamiento de Villagarcía de la Torre y los 40 vecinos de Los Molinos han vuelto a sus casas. La evolución de los trabajos durante la noche ha sido "muy positiva", lo que permite hablar de una situación "radicamente distinta" a la que se vivió en Extremadura la tarde de este jueves, "de absoluta gravedad y preocupación" por la sucesión de diferentes incendios a lo largo y ancho de la región.

"Se han cumplido las mejores previsiones que teníamos", ha destacado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, tras la reunión del Cecopi este sábado. No obstante, la Junta de Extremadura mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex) para toda la región. Actualmente hay seis fuegos activos y además del de Jarilla, preocupa el de Alburquerque, que ha calcinado ya 800 hectáreas: no se teme que afecte a la población, pero sí el daño en términos forestales por las dificultades del terreno y su extensión.

Esperanza en Jarilla

En Jarilla el trabajo de los efectivos desplegados sobre el terreno comienza a dar sus frutos: con la estrategia marcada durante todo el día de ayer y esta pasada noche el indendio "no ha crecido" y se mantiene en unas 4.800 hectáreas y 50 kilómetros de perímetro. No ha habido tampoco reactivaciones en las poblaciones evacuadas, si bien aún quedan "islas" alrededor de esos municipios que preocupan. Es ahí donde se centrarán las labores de extinción durante esta jornada, ya que según Bautista que no haya reactivaciones "es lo que permitirá que vaya enfriándose el terreno poco a poco".

De momento se mantiene la evacuación de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, así como el confinamiento de Oliva de Plasencia, si bien el consejero ha adelantado que "probablemente" habrá noticias positivas a lo largo del día. "Si puede ser, será y si no puede ser, no será. Lo será siempre y cuando se den las condiciones del 100% de seguridad para todos los vecinos", ha señalado tras recordar que "hay mucha gente en el monte trabajando para que ellos vuelvan y para que se levanten las medidas lo antes posible". "El peor de los escenarios" es que las más de 700 personas personas evacuadas pasen todo el día de hoy, la noche y la jornada de mañana sábado también fuera de sus casas.

FOTOGALERÍA | Las imágenes del tercer día del incendio en Jarilla / Jorge Valiente / Toni Gudiel

Fuego "sectorizado"

En cuanto a las condiciones meteorológicas, se prevé un repunte del viento hasta las seis de la tarde, pero a partir de esa hora se esperan 2-3 días de tregua. Esto, unido al control de las reactivaciones, hace que "podamos hablar de ya de condiciones favorables para ir avanzando en esa estabilización del incendio", señala el consejero. No obstante, no se podrán ofrecer porcentajes de estabilización porque el fuego está "sectorizado" y se atacará en función de las diferentes circunstancias y cualidades del terreno.

La lengua visible del incendio no es la que preocupa porque está contenida. Las labores de extinción se centran en otra que está más alejada del entorno, que se atacará este sábado, y también otra al sur del incendio en dirección al embalse de Gabriel y Galán, que es donde se ha reposicionado a los efectivos de la UME.

5.000 hectáreas calcinadas en Llerena

En cuanto a la Campiña Sur, el consejero ha detallado que el incendio de Pallares ha calcinado 5.000 hectáres de pastos. Inicialmente preocupó mucho por la virulencia, por lo que se decretó el confinamiento de Villagarcía de la Torre y la evacuación de 40 vecinos de Los Molinos, así como el despliegue de la UME. Los trabajos desarrollados durante la noche han logrado contener el fuego, que actualmente presenta un equivalente a nivel cero, por lo que se han levantado las medidas de protección sobre la población y no se prevén nuevas reuniones del Cecopi.

Bautista ha agradecido la labor del Infoex, la UME, los bomberos de la Diputación de Badajoz, los efectivos desplazados de Castilla la Mancha, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local y alcalde en este incendio. También a los agricultores y ganaderos, que "en condiciones de seguridad" ayudaron a los bomberos a establecer una línea con su propia maquinaria. "Ayudó mucho a establecer ventanas de oportunidad para que se pudiera combatir el fuego", ha señalado.