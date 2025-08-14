En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que permanecía ingresado tras resultar herido en el incendio de León y Zamora
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas
A. Romero
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Muere uno de los voluntarios que permanecía ingresado tras resultar herido en un incendio en León
Uno de los voluntarios que permanecía ingresado tras resultar herido en un incendio en León ha fallecido este jueves, según ha informado el delegado del Gobeirno en Castilla y León, Nicanor Sen.
Controlado el incendio forestal de Tarifa
El dispositivo para la extinción y prevención de incendios de la Junta de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado el incendio declarado el pasado lunes en Tarifa (Cádiz) que ha afectado a un perímetro de 300 hectáreas y que obligó a evacuar a más de 2.000 personas de las zonas de playas y hoteles. Según han confirmado fuentes del plan antiindencios andaluz, Infoca, el fuego se dio por controlado a última hora de este miércoles, después de tres días de lucha contra el fuego, que en la tarde del lunes llegó a amenazar la zona de viviendas y hoteles situada en Atlanterra y playa de Los Alemanes, donde las llamas se quedaron a pocos metros de las casas.
Extinguido el incendio iniciado en Navalmoralejo (Toledo), que saltó a Extremadura
El incendio que el pasado lunes se inició en la localidad toledana de Navalmoralejo, y saltó a Extremadura, ha sido extinguido en la madrugada de este jueves, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales. Aunque dicho fuego, que obligó a desalojar las poblaciones toledanas de Navalmoralejo, La Estrella y Villar de Pedroso, en Cáceres, fue dado por extinguido a las 0.34 horas, en el lugar permanecen 8 medios de extinción terrestre. A lo largo de los casi tres días que han durado las labores de extinción, han llegado a participar 90 medios, 20 de ellos aéreos, llegando a participar la Unidad Militar de Emergencia (UME), tras la petición del Gobierno regional.
Mejora la situación de los grandes incendios de Zamora, León y Palencia en la última noche
Los trabajos llevados a cabo durante la última noche han supuesto una mejora de los seis grandes incendios forestales que asolan la provincia de Zamora y León y también el de Palencia, aún activos y en nivel de gravedad dos y con algunas poblaciones evacuadas, aunque menos que en la jornada de ayer, según la información aportada por la Junta y la Delegación del Gobierno en esta comunidad. "La situación ha mejorado mucho desde ayer", ha asegurado el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez, sobre la evolución de los fuegos en esa provincia, que hacen que esta mañana se parta "de una situación mucho mejor" que la que tenía los dos días anteriores a primera hora de la mañana.
Más de 18.000 hectáreas de cultivo han ardido este año, con Cataluña y Andalucía en cabeza
La ola de incendios forestales que arrasa numerosos puntos de España se está cebando también con las tierras de cultivo; por ahora, se han declarado ya en lo que va de año 18.229 hectáreas de explotaciones calcinadas, con Cataluña y Andalucía como comunidades más afectadas. Los datos del consorcio de entidades del seguro agrario Agroseguro, facilitados a Efeagro, estiman en 2,5 millones las indemnizaciones previstas ya por estos siniestros, de los que más de un millón se corresponden a los daños en los cultivos de herbáceos en Cataluña, en concreto, por
Los medios aéreos y terrestres retoman las tareas contra el incendio en Aroche (Huelva)
El plan antiincendios de Andalucía, Infoca, volverá a incorporar esta mañana diferentes medios aéreos junto a otros por tierra para extinguir el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el paraje 'La Contienda' de Aroche (Huelva), en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para tratar de estabilizarlo. De esta forma, después de que ayer se movilizaran hasta 18 medios aéreos, esta mañana se incorporarán inicialmente dos helicópteros y están preparados, además, dos aviones de carga en tierra, según ha informado el Infoca.
Renfe mantiene interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid por los incendios
Renfe ha comunicado a primera hora de la mañana de este jueves que continúa interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense. A la vez, ha indicado que "siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario", según la última actualización, publicada a las 07.30 horas en redes sociales. Renfe anunció ayer que retomaría este jueves los servicios habituales en la circulación de trenes que unen Galicia con Madrid "si el incendio está controlado".
Cortada la A-66 y la N-630 por los incendios en Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia (Cáceres)
La Guardia Civil ha cortado la autovía A-66, que une Extremadura con la Comunidad de Madrid, y la carretera N-630 por los incendios en Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia, cuya evolución preocupa en la madrugada de este jueves por las fuertes rachas de viento que se esperan. En concreto, las autoridades han cerrado el tráfico de la A-66 en el punto kilométrico 449, según ha informado el 112 de Extremadura en un mensaje en 'X', en el que también ha pedido a la población que siga las indicaciones e instrucciones de la Guardia Civil.
Los incendios forestales provocan el corte de 13 carreteras
Un total de 13 carreteras se encuentran cortadas en España a consecuencia de los incendios forestales, según ha informado esta madrugada la Dirección General de Tráfico (DGT).
En concreto, el fuego ha provocado cortes en tres carreteras de la provincia de Cáceres: la A-66, a la altura de Casas del Monte; la CC-213, por Villar de Plasencia; y la CC-214, en Jarilla.
Otras tres vías están cortadas en Zamora: ZA-P-2433, en Puercas; ZA-P-2434, en Abejera; y ZA-902, en Losacio.
Tres más en Palencia, todas ellas en La Pernía: PP-2114, PP-2113 y PP-2116.
En León están cordadas las carreteras LE-133, en Valdeviejas; LE-125, La Bañeza; y LE-110, Castrocalbón.
Finalmente, en la provincia de Huelva sufre cortes la carretera HU-8100, en Aroche.
Estabilizado el incendio de Dozón-O Castro (Pontevedra), que ha quemado 400 hectáreas
El incendio forestal de Dozón-O Castro, en la provincia de Pontevedra, que hasta el momento ha afectado a una superficie de 400 hectáreas, ha sido estabilizado, según ha informado esta noche Incendios 085 de la Xunta de Galicia. En la comunidad se encuentran activos seis incendios de más de 20 hectáreas, todos ellos en Ourense: Chandrexa de Queixa-Requeixo (4.500 hectáreas), Chandrexa de Queixa-Parafita (3.000 ha), Maceda-Santiso (1.700 ha), Oímbra-A Granxa (3.100 ha), A Mezquita-A Esculqueira (3.000 ha) y Vilardevós-Vilardecervos (100 ha), según la última actualización publicada en X.
