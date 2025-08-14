Incendios forestales
Muere un voluntario que resultó herido en el incendio de Zamora y León
El fallecido, de 37 años, había sufrido quemaduras en el 85% de su cuerpo
EFE
Valladolid
Un hombre de 37 años que permanecía ingresado en el Hospital de León por quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo, sufridas mientras combatía las llamas del incendio que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que atravesó a la provincia de León, ha muerto este jueves al no superar esas heridas.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha confirmado a EFE el fallecimiento de esta persona, que en el momento de sufrir sus heridas era la que acompañaba al otro hombre que falleció quemado por las llamas en Nogarejas (León).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Varios incendios en la bajada del Puerto de la Cadena ponen en alerta a los Bomberos de Murcia
- Antonio Núñez, el policía más completo
- La Guardia Civil investiga a seis vecinos de Mazarrón por construir en terreno protegido
- El turismo en Los Alcázares vive un verano histórico con cifras récord de ocupación
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Confirmada la televisión: este es el precio para ver todo el año al Real Murcia y al Cartagena
- La Región en la pantalla: series y películas con escenarios murcianos
- Muere una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de València