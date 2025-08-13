La piscina de España está en Torrevieja

Una piscina destaca entre las más de cuatro mil novecientas que (oficialmente) están registradas en el término municipal de Torrevieja. Es la piscina de España, Ibérica o de la piel de toro. Hace del residencial Plaza del Sol de Torrevieja un sitio singular a muy pocos metros de la primera línea de la playa de Los Locos.

Esta promoción de pisos turístico residenciales decidió en su día coronar su espacio central, al que miran la mayor parte de sus 120 apartamentos, con una piscina que dibuja la silueta de la Península. Y así, si proponérselo, se ha convertido en referencia que destaca con esta marca España en las imágenes de navegadores y populares visores como Google Maps.

Así se ve la piscina en los navegadores y herramientas como Google Maps / INFORMACIÓN

Hispánica

Por precisión no le falta ni "la raya" entre España y Portugal, frontera entre los dos países que se ha aprovechado oportunamente, para seguir con los tópicos piscineros, para separar el vaso de seguridad para los bañistas más pequeños del que utilizan los adultos. En total son 220 metros cuadrados de piscina.

Nada hace anticipar desde su fachada exterior que el arquitecto que concibió estos bloques hace casi cuatro décadas, fuera a dejar correr su imaginación para incluir en este residencial tan similar a tantos otros un sello original que "hace ojo". Y, como muestra, es recordado de forma recurrente en las redes sociales todos los veranos.

Acceso a la piscina en Torrevieja / D. Pamies

Pero detrás de su popularidad online también hay una historia. Los edificios fueron levantados en aquel lejano ya primer boom inmobiliario que experimentó Torrevieja entre 1988 y 1991. Hasta la friolera de diez mil licencias de obras al año llegaron a otorgarse en aquel período. El residencial Plaza del Sol se construyó en cinco fases con bloques de viviendas que incluían planta baja y hasta cuatro alturas con una estética arquitectónica difícil de clasificar pero muy característica de esa época prototurística.

De su antigüedad da cuenta que carece de ascensores, algo inimaginable ahora hasta para las promociones más discretas. Alejandro Blanco, administrador de las fincas, explica que la propiedad mayoritaria es de vecinos vascos y del norte de España que adquirieron sus viviendas atraídos por promociones en serie que ofrecían buenos precios y eternas vacaciones al sol .

El día a día

El día a día en esta piscina es similar al de cientos de instalaciones comunitarias de este tipo en Torrevieja. Repletas de público a todas horas en verano y ocio de sol y agua bajo la atenta mirada del joven socorrista que contrata la administración de fincas. Un plus de seguridad para los usuarios que no se encuentra en todos los residenciales aunque sí se generalizó mucho desde la pandemia. Las rutinas del día a día en vacaciones dicen mucho del origen de los veraneantes.

Los propietarios tiene derecho a un número de pases condicionado por la superficie de su propio apartamento. Los más pequeños, de 48 metros cuadrados; la mayoría, situados entre los 90 y 100; solo alguno pasa de 140 metros.

La piscina de la Plaza del Sol solo clarea a primera hora de la tarde. Es en ese momento cuando se manifiesta en la piscina una especie de España vaciada que aprovechan los extranjeros -sobre todo escandinavos, pero también rusos, polacos o belgas-, para darse un último chapuzón antes de sus horas de cena a la europea.

Es poco después cuando llega una avalancha de familias españolas, del espacio mesetario principalmente, y aprovecha para quitarse la arena de un intenso y caluroso día de playa refrescándose con otro baño (éste en agua clorada) hasta las diez de la noche. Ahí se acabó lo que se daba. Pero antes no van a cenar en vacaciones.

Todo tiene un aspecto algo vintage pero muy ordenado. Jardinería impecable al día, cada pasillo con sus extintores relucientes y hojas de información de con los contactos de urgencias.... Y hasta los vecinos han improvisado una biblioteca gratuita de libros en castellano e inglés en los accesos.

La piscina se encuentra en un residencial con 120 apartamentos cerca de la playa de Los Locos / D. Pamies

Junta anual

Otro de lo hitos impepinables de estos residenciales, mucho más tranquilos fuera del estío, y con más residentes durante todo el año de lo que pudiera esperarse, es que las juntas de propietarios anuales se convocan siempre en julio o agosto.

Es la única forma de garantizarse quórum. Y últimamente la estrella del verano, además de las correspondientes derramas, es en cualquier residencial de Torrevieja la decisión de limitar o no la actividad de los apartamentos turísticos. La mayoría de las comunidades de propietarios han optado por limitar o prohibir definitivamente, en consecuencia los edificios dedicados solo a apartamentos turísticos también proliferan.

Administración de fincas

La administración de fincas es uno de los sectores económicos más importantes en Torrevieja. Ciudad que suele identificarse más desde el punto de vista del tejido productivo con la construcción, la hostelería y el comercio (las grandes superficies).

Alejandro Blanco considera que esta actividad gestora es, sin embargo, esencial para mantener cierto orden en el caos de la movilidad de una ciudad con 160.000 propiedades y la destaca por su capacidad para generar mucho empleo colateral.

Por ejemplo, a través de las empresas de mantenimiento y jardinería porque poco a poco los criterios de ofrecer más calidad se van imponiendo en estos residenciales.

Los vecinos, asegura, no solo buscan un entorno de calidad en vacaciones, quieren espacios bonitos y servicios cuidados todo el año.

Suscríbete para seguir leyendo