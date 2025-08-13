Controlado el incendio de Madrid tras una noche más tranquila de lo previsto

La Comunidad de Madrid ha dado ha dado por controlado el incendio forestal declarado en Tres Cantos, Madrid, y ha pasado a situación operativa cero, después de una última noche en la que las condiciones metereológicas han sido mejores de lo previsto, sin los fuertes vientos de los últimos días.

Así lo ha informado el Ejecutivo regional tras la reunión de este miércoles del comité asesor del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), presidida por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y a cuyo término se ha guardado un minuto de silencio por los fallecidos en los incendios de la localidad madrileña y de León.

Según ha explicado la Comunidad, la mejoría de las condiciones meteorológicas durante la noche, después de las tormentas y fuertes rachas de viento registradas ayer por la tarde, ha permitido estabilizar el perímetro antes de lo previsto. "El incendio ha estado estabilizado durante más de 24 horas, por lo que ya se puede dar por controlado", ha explicado Novillo, quien ha querido "agradecer el trabajo impresionante que han hecho todos los operativos en este incendio [...] inédito en la región".

Desescalada de efectivos y labores de vigilancia

Desde última hora de la tarde del martes comenzó el desescalado de medios desplegados en Tres Cantos, con la retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dotaciones del Ayuntamiento de Madrid y parte de los efectivos de la Comunidad de Madrid —entre ellos bomberos, brigadas forestales, agentes forestales y personal sanitario del SUMMA112—.

Pese a la retirada de la mayoría de efectivos, permanecen en la zona seis dotaciones que continuarán durante varios días con labores de enfriamiento y vigilancia para evitar que se reactive el fuego.

Investigación en marcha

En paralelo al desescalado de la situación, prosiguen las investigaciones para esclarecer el origen del fuego, en las que participan los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Seprona. Aunque no esta 100% confirmado todavía, todos los indicios apuntan a que el origen del fuego se debe a causas naturales, tal y como señaló ayer y ha reafirmado este miércoles en La Hora de la 1 el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El delegado ha lamentado la muerte de Mircea, el hombre de 50 años que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo al intentar salvar a decenas de caballos en Tres Cantos, y del voluntario fallecido en León. El otro herido en Madrid, un hombre de 83 años, ya ha sido dado de alta, ha informado el delegado antes de recordar que la región continúa en "situación de riesgo muy alto" y hay que "continuar multiplicando esfuerzos y pidiendo precaución a la ciudadanía".