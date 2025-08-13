Dos fuegos activos en Extremadura, tres pueblos evacuados y vecinos cercados por las llamas

Extremadura está pasando por una situación crítica. Así define el consejero de Presidencia, Abel Bautista, el hecho de que algunos vecinos se negaran a evacuar debido al incendio en Jarilla y estén atrapados en sus viviendas de Cabezabellosa debido a que el fuego ha vuelto a descontrolarse porque se han aliado las peores condiciones climáticas posibles. Va "incierto" y de manera "muy activa" hacia este pueblo. En estos momentos no existe una vía de seguridad para que las fuerzas del orden puedan entrar a por los residentes.

Bautista, visiblemente preocupado y a la vez indignado frente a esta situación, de la que ha venido advirtiendo toda la mañana, habla de "ratonera". Afirma que se va a intentar abrir una vía de escape y que avisarán a esos vecinos vía ES-ALERT para que salgan, pero ni siquiera esta opción está asegurada a corto plazo, "no hay certeza". Los efectivos "lo van a intentar y van a hacer lo posible". De momento les han enviado un mensaje por este canal para que permanezcan confinados, con puertas y ventanas cerradas.

“Se han cumplido los peores pronósticos: el viento es intenso, cambiante, la temperatura muy alta y la humedad muy baja, lo que ha conllevado una reactivación importante del incendio, de vuelta hacia Cabezabellosa, que ya se había atacado suficientemente esta mañana poniendo a salvo los bienes, pero en este momento está intenso en Cabezabellosa, poniendo en peligro determinadas viviendas, pero lo que es más importante, poniendo en peligro a las personas que no han querido salir”, ha declarado Bautista.

El consejero ha desvelado que, cuando en la mañana de este miércoles ha incidido en que no se permitirá que los evacuados se queden en sus casas, lo hacía porque había vecinos de Cabezabellosa que no habían querido abandonarlas para proteger ellos mismos sus bienes, “por eso pedimos que nadie se haga el héroe”.

"Ni siquiera puede subir la Guardia Civil"

“Ya no es que se quiera usar la fuerza para desalojarlos, es que ahora mismo ni siquiera la Guardia Civil tiene condiciones de seguridad óptimas para subir y sacarlos. No hay condiciones de seguridad”, lamenta.

Esas personas, prosigue Bautista, “se han puesto en riesgo ellas mismas, han puesto en riesgo al operativo que aquí trabaja y probablemente estén poniendo en riesgo a aquellos familiares que, siendo ya conscientes de la situación, están pidiendo que hagamos lo posible para sacarlos, y cuando eso sucede, pues se pueden cometer imprudencias que hagan que haya todavía más gente que se ponga en peligro”, ha dicho Bautista visiblemente preocupado.

El CECOPI recuerda que toma sus decisiones con argumentos profesionales. Ahora trabaja en abrir una vía de seguridad. Si lo logran, mandarán el aviso a los que siguen en el pueblo vía ES-ALERT con el camino a seguir, siempre que sea seguro, “tampoco queremos una espantada y ponerlos en peligro”.

“Ha habido una irresponsabilidad y esto no quita que también haya habido una gran mayoría que ha sido absolutamente responsable, que está permaneciendo en Plasencia y en Baños de Montemayor”, ha agradecido Bautista.

No se sabe cuántos vecinos son

Ni siquiera se conoce el número de personas atrapadas en Cabezabellosa, porque los que se han quedado no han dado datos concretos de cuántos hay en esas viviendas. Se sabe que hay vecinos en los tres municipios, pero los de Cabezabellosa están “en un peligro cierto”. Por tanto, el Puesto de Mando Avanzado no dispone de información precisa y pide la colaboración de los familiares para saber, si se abre una vía de escape, a dónde ir exactamente a por esas personas.

Situación en la región: seis incendios activos

En el resto de la región existen en la tarde de este miércoles seis fuegos activos. En el incendio de Jarilla, que ya ha quemado más de 1.200 hectáreas de perímetro, hay 300 efectivos trabajando entre UME (70 militares por turno) y 100 bomberos del Infoex, además de seis medios aéreos. En Casares de las Hurdes también evoluciona un fuego que preocupa especialmente al Plan Infoex, no por su tamaño (10 hectáreas) sino porque es inaccesible a pie, solo por medios aéreos, que además esta mañana no han podido volar desde temprano por las tormentas.

El Infoex tambien trabaja a estas horas en Santibáñez el Alto, Tornavacas (estabilizado), entorno de Monfragüe en Malpartida de Plasencia (evolución favorable en este momento), la carretera de Alburquerque a Aliseda (evolución incierta) y Trujillo (reactivación).

Extremadura continúa en nivel 2 tanto del Infoex como del Plan Especial de Protección Civil para Emergencias (Infocaex) en toda la región, con más de cien militares de la UME trabajando en la comunidad en apoyo a los forestales extremeños.

“La actividad tormentosa ha sido absolutamente extraordinaria, intensísima en carga eléctrica”, afirma el consejero, quien precisa que desde la tarde del martes hasta las diez de la mañana de este miércoles han caído 702 rayos en Extremadura (259 en Badajoz y 443 en Cáceres). "Estamos desplegados a lo largo de toda la comunidad", señala Bautista, que atribuye a esta sucesión de rayos los 19 incendios que se han venido encadenando entre el martes y la mañana del miércoles: Villar del Pedroso, Jarilla, Trujillo, Jarandilla, Aldea del Cano, San Vicente de Alcántara, Tornavacas, Robledollano, Fregenal de la Sierra, Talayuela, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Mata de Alcántara y Malpartida de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Santibáñez el Alto, Casares de las Hurdes, Cilleros y Cadalso.

Bomberos que interrumpen sus vacaciones

El consejero ha avanzado en la tarde deeste miércoles que no descarta solicitar la situación operativa 2 del Plan de Protección Civil Infocaex en otros incendios, además de Jarilla, para pedir una ampliación de los medios de la UME. "Ahora mismo estamos trabajando a todo lo que es posible trabajar, y con todos los medios que tenemos", destaca, agradeciendo el gesto de los bomberos que, estando de vacaciones, se han incorporado de manera voluntaria.

Más de 700 evacuados

Fue en la tarde del martes cuando un fuego virulento en el término municipal de Jarilla, en la comarca de Trasierra, junto a la A-66, ascendió en dirección a Villar de Plasencia y Cabezabellosa, hacia terrenos del Valle del Jerte. A las 19.15 horas, se declaró de nivel 1 de peligrosidad. La simultaneidad de incendios obligó a que el Infoex elevara el nivel de operatividad 2 en toda la región y a las 21.30 horas, el gobierno extremeño declaró al situación operativa 2 del Infocaex y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

A esa hora, ya había dos pueblos evacuados: Jarilla y Villar de Plasencia. También se ordenó el confinamiento de Cabezabellosa, aunque más tarde sus habitantes también fueron también evacuados. Desde el CECOPI han advertido esta mañana que no se va a permitir que ningún vecino se quede en los pueblos evacuados, y que en ese caso se enviará a la Guardia Civil para que les obliga a marcharse. Y ello porque algunos se negaron anoche aabandonar Cabezabellosa. En cambio, una mayoría sensata de vecinos han pasado la madrugada en pabellones de Plasencia (el polideportivo, el de la Data y San Miguel), confirma el ayuntamiento de la ciudad, que habilitó anoche baños y duchas en estos lugares.

Algunas personas mayores han podido descansar también en el centro religioso La Diócesis, como es el caso de los padres de Juan Antonio García, de 53 años y natural de Villar. Él ha preferido dormir en su coche, porque no es capaz de descansar en un lugar lleno de gente, afirma en declaraciones a este diario. "Mis hijas han dormido con amigas y mi suegro es dependiente y le han trasladado a la residencia de Baños de Montemayor", explica. Según la última actualización, la Junta confirma que hay 276 personas alojadas en albergues y hasta 700 en casas de familiares y amigos.

La Guardia Civil informó esta madrugada del cierre de la CC-213, de la A-66 a Cabezabellosa por Villar de Plasencia; y la CC-214, el acceso desde la N-630 a Jarilla, que a primera hora de la mañana continúan cortadas.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista lo venía advirtiendo durante la jornada: «La situación tormentosa podría producir incendios por rayos». Fue así, por un rayo, como comenzó el incendio de Jarilla y en el que el dispositivo de emergencia ha movilizado a más de 200 efectivos de extinción, entre los que se encuentran 110 militares de la UME, cinco unidades de bomberos forestales, cinco agentes del medio natural, cinco técnicos de extinción, efectivos del Miteco, bomberos del SEPEI, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias; trabajadores sociales y psicólogos; y los alcaldes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa.

El de Villar del Pedroso, estabilizado al 100%

La cadena de fuegos comenzó realmente en la tarde del lunes, cuando se desató un fuego cuya rapidez sorprendió a los vecinos del municipio toledano de Navalmoralejo. Los 90 residentes fueron desplazados hasta la localidad vecina, Villar del Pedroso (Cáceres), situada a tan solo cinco kilómetros, donde a su vez, los 800 residentes que alberga durante el verano fueron evacuados hacia una zona de escape, junto al colegio, cuando un amplio frente de llamas alcanzó la parte Este del pueblo. En total hay más de 3.250 hectáreas arrasadas, de ellas 2.450 pertenecen a Extremadura.

Hacia las once de la noche del lunes, el mando conjunto de Castilla-La Mancha y Extremadura los confinó en sus casas, donde han pasado 32 horas hasta que este miércoles, a las siete de la mañana, han podido salir por fin a la calle, con el incendio 100% estabilizado dentro del perímetro. Los efectivos siguen enfriando los focos calientes, que han tenido algunos rebotes de madrugada por el viento.