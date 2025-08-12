Un original spot une toreo y gastronomía para anunciar los toros en Murcia

La empresa Toros Sureste vuelve a lanzar un spot para publicitar la feria taurina de Murcia que en esta ocasión tiene como hilo conductor la rica gastronomía local, a la que rinde homenaje, construyendo una original historia que va de los platos típicos murcianos a la celebración de su feria.

Los toros se unen a la gastronomía en esta producción audiovisual de la que ahora conocemos su versión extendida, un vídeo de un minuto al que ha puesto voz el conocido periodista, escritor y buen aficionado a los toros Juan del Val.

El spot será emitido en televisión en septiembre con la intención de publicitar “una feria de primera” -como recoge el lema de este año- que cuenta con todas las grandes figuras del momento y que dará comienzo el próximo 14 de septiembre.

Toros y gastronomía

Campos de la Región / La Opinión

El hilo conductor de este cuidado trabajo audiovisual son los platos más conocidos de la gastronomía murciana, que se presentan como el perfecto complemento para una tarde de toros en La Condomina. Los platos aparecen en todo momento vinculados al toreo con la presencia de prendas cedidas por el torero Pepín Liria. En definitiva, el toreo, el buen comer y la ciudad se dan la mano en la campaña de este año, que de nuevo ensalza los valores de esta tierra.

Este spot, que también se usará en redes e internet, ha sido realizado por la empresa Toromedia para Toros Sureste, en colaboración con la empresa Cocatoo.

Parte del spot publicitario / La Opinión

Este trabajo se ha rodado en restaurantes tan emblemáticos como La Virgen del Mar y El Molinero y en la pastelería La Cruz, todos ellos lugares de gran tradición en la ciudad. Murcia anuncia los toros rindiendo homenaje a su gastronomía.