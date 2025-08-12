Medio ambiente
¿Cómo están avanzando los incendios? Consulte el mapa con los fuegos que golpean la Península
Valentina Raffio
El fuego arrasó 39.155 hectáreas en España hasta agosto, un 9% más que en 2024. Este cómputo, sin embargo, no incluye la ola de incendios que esta semana está azotando la Península ibérica, lo que la cifra será significativamente mayor. Según las primeras estimaciones, semana pasada ardieron un total de 25.255 hectáreas en 37 incendios, apuntan desde el Sistema de Información de Incendios Forestales Europeos (EFFIS).
En el siguiente mapa puede comprobar el estado de los principales incendios que siguen en todo el país tanto activos como en vías de ser controlados o extinguidos.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia
- Alerta por calor: estos son los puntos de la Región de Murcia que van a llegar a los 40 grados de temperatura
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- ¿Qué es la bola de fuego que ha cruzado la Región de Murcia?
- Javier Pinilla Peñarrubia: 'Nos íbamos a pescar a la línea de vapores y la patrullera de la Guardia Civil nos mandaba para la costa
- Cartagena y Real Murcia, a poner la guinda