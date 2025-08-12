Oleada de incendios en Extremadura, que pide la intervención de la UME: activan el nivel 1 en Jarilla y Trujillo

El fuego se extiende por varios puntos del país este martes con más de una veintena de incendios forestales y Extremadura, que todavía se está recuperando del fuego de Las Hurdes que calcinó más de 2.500 hectáreas hace dos semanas, está entre las comunidades afectadas.

Dos incendios en una hora

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha declarado, a las 19.15 horas de este martes, el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal localizado en Jarilla, en la provincia cacereña. En estos momentos intervienen en la zona cuatro unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y bomberos del Miteco, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

El fuego de Jarilla desde la carretera del Valle del Jerte / El Periódico

Tan solo 45 minutos después, ha activado el nivel 1 de peligrosidad en otro incendio en Trujillo. Intervienen dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un equipo de maquinaria pesada y dos agentes del Medio Natural.

Piden la intervención de la UME

Debido a la simultaneidad de incendios en la región, el Infoex eleva el nivel de operatividad 2 y solicita a la Junta que declare la situación operativa 2 de INFOCAEX y que intervenga la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Incendio en Trujillo / Cedida

El de Villar del Pedroso, perimetrado al 90%

Cabe recordar que el incendio que se extendió ayer por la tarde desde Toledo hasta la localidad cacereña de Villar del Pedroso, de nivel 2 de peligrosidad, se encuentra perimetrado en un 90%. Ha calcinado alrededor de 2.450 hectáreas en la región. Durante la noche del lunes al martes, los vecinos de Villar del Pedroso han sido confinados en sus casas, pero unos 8 residentes de la zona Este del propio municipio también han tenido que ser evacuados a la casa de cultura, junto con la población de Navalmoralejo, debido a que las llamas han llegado a alcanzar los exteriores de sus casas, con daños en jardines y otros espacios.