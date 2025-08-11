Alerta por calor: estos son los puntos de la Región de Murcia que van a llegar a los 40 grados de temperatura

La AEMETha emitido un aviso especial por ola de calor que afecta a gran parte de la Región de Murcia. Durante el día de hoy (lunes 11 de agosto) las temperaturas van a alcanzar valores extremos, con algunos puntos de la Región que superarán los 40 grados de sensación térmica. El calor será especialmente intenso alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que se registren las temperaturas máximas del día.

Según la predicción que ha publicado la AEMET la situación meteorológica va a seguir dominada por una masa de aire cálido y seco, que se mantiene sobre la Península y parte de las Islas Canarias. Este fenómeno está generando temperaturas mucho más altas de lo habitual para esta época del año. Además la configuración de los vientos y la elevada insolación van a contribuir a que el calor sea persistente durante los próximos días.

Hoy, lunes 11 de agosto, la AEMET espera que las temperaturas alcancen valores que podrían superar los 37 ºC en varias localidades de la Región, y en algunos puntos se espera que los termómetros lleguen hasta 40 ºC. La sensación térmica será extremadamente alta: especialmente en las áreas del interior, lo que incrementará la sensación de calor.

Las temperaturas más altas a las 17:00 horas

Las localidades como Murcia, Molina de Segura y Alcantarilla van a alcanzar los 40 ºC alrededor de las 17:00 de la tarde, y se alcanzarán temperaturas cercanas a los 39 ºC en otros puntos como Cieza y Jumilla.

Yecla : 38 ºC

: 38 ºC Jumilla : 39 ºC

: 39 ºC Calasparra : 38 ºC

: 38 ºC Mula : 38 ºC

: 38 ºC Cieza : 39 ºC

: 39 ºC Archena : 40 ºC

: 40 ºC Molina de Segura : 40 ºC

: 40 ºC Alcantarilla : 40 ºC

: 40 ºC Murcia : 40 ºC

: 40 ºC Fortuna : 39 ºC

: 39 ºC Santomera : 39 ºC

: 39 ºC Torre Pacheco : 39 ºC

: 39 ºC Cartagena : 38 ºC

: 38 ºC Alhama de Murcia : 39 ºC

: 39 ºC Mula : 37 ºC

: 37 ºC Totana : 37 ºC

: 37 ºC Lorca: 37 ºC

Consejos para hacer frente a las altas temperaturas

Con las temperaturas alcanzando o superando los 40 ºC en algunas zonas de la Región, la AEMET recomienda tomar varias precauciones para evitar problemas relacionados con el calor, especialmente en las horas de máxima intensidad: