Cádiz
Un nuevo incendio en Tarifa amenaza el entorno de la playa de Bolonia
El operativo del Infoca cuenta con numerosos medios aéreos y terrestres, y preocupa la intensidad y dirección del viento en la zona
Claudio Guarino
Los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) se encuentran trabajando en estos momentos con medios aéreos y terrestres en un nuevo incendio forestal declarado en el municipio gaditano de Tarifa, en concreto, en el paraje Sierra de la Plata.
El fuego se produce apenas dos días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos.
En su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), el Infoca ha detallado que se han activado para trabajar en su control y extinción dos helicópteros semipesados y uno pesado, además de dos aviones anfibios ligeros.
Por tierra hay desplegados dos Brigadas de Refuerzos contra Incendios (Bricas), seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente y dos vehículos autobombas.
A los efectivos aéreos y terrestres les acompañan también agentes de la Policía Local de Tarifa, la Guardia Civil y el parque local de Bomberos, como ha apuntado el Ayuntamiento de Tarifa en sus redes sociales, asegurando que "preocupan la intensidad y dirección del viento".
El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que evite la zona y siga la información oficial. Así, esta administración local se mantiene en coordinación con el Plan Infoca y las autoridades competentes.
Desde el Ayuntamiento de Tarifa se ha informado que se mantiene una coordinación permanente con el Plan INFOCA y las demás autoridades competentes para seguir de cerca la evolución del siniestro.
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: 'El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia
- Carrillo, precursor de la polémica enmienda de Jumilla: 'En Vox nadie me ha criticado por ser homosexual
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil