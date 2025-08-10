Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: «El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad»

Andrea (Murcia, 1995) y Bouba (Conakri, Guinea, 1993) se conocieron en 2016 por los azares de una noche de fiesta. Casi una década después, son padres de Makhissa (7 años) e Ibrahim (21 meses) y van camino de convertirse en familia numerosa con su tercer hijo: Malick, cuyo nacimiento está previsto para el próximo 22 de diciembre.

Desde hace dos años comparten en redes sociales las curiosidades de ser una "pareja mixta": un relato construido a través del humor y el amor que reúne una comunidad de más de 250.000 seguidores entre TikTok, Instagram y Facebook con el nombre @mifamiliamixta.

En su perfil se mezclan escenas de costumbrismo familiar (cómo peinar un pelo afro, la narración de un embarazo o reflexiones sobre la interculturalidad) con un formato que destaca entre todos: las respuestas, con una ironía afilada, a comentarios que van desde los prejuicios más manidos («podríais iros a morolandia», «pidiendo pagas a mi costa», «habría que echarte a ti de España») hasta los insultos más crueles («lo raro es que los niños no hayan salido a rayas» o «caminas ranqueando después»).

He visto que respondes a muchos comentarios ofensivos y racistas en redes. ¿Qué te suelen decir?

Uf. De todo. En TikTok, sobre todo, cuando subo vídeos con Bouba o con mi hija, en un vídeo normal familiar, de cada 20 comentarios 18 son insultos tipo: «mono de mierda», «vete a tu país», «está contigo por los papeles»… auténticas barbaridades. Llegó un punto en que pensé: o cierro la cuenta o empiezo a responder. Porque denunciar, hemos denunciado tres veces y nunca llega a nada. Los delitos de odio están tipificados en el Código Penal como delitos, pero el castigo nunca llega.

¿Y las redes sociales? ¿No retiran los comentarios?

La mayoría no. Yo esas cuentas las reporto y, del seguimiento que he hecho, no borran ninguno. Algunas veces me llega una notificación de Instagram después de meses. Hace poco abrí Facebook y por ahí a la gente se le va la olla de tal forma… Yo creo que es la plataforma más agresiva que he encontrado sin duda.

Esa es la concepción que tiene la gente: está con la blanca por los papeles, y la blanca está con el negro porque es una guarra.

¿Os afectan los mensajes?

La verdad que a mí al principio sí que me afectaban. Pero empecé a subir vídeos respondiendo como una forma de terapia y también para ayudar a quienes están en la misma situación. Muy poca gente dice: «No, yo no he sido víctima de un acto racista». Al final o te lo tomas con humor o te amargan la vida.

Más allá de las redes, ¿habéis vivido situaciones de racismo en persona?

Sí, es verdad que no se puede comparar, que detrás de una pantalla todo el mundo se envalentona más y en persona la gente se corta. Pero aun así, hemos vivido cosas desagradables. Por ejemplo, vivimos frente a una mezquita, y a veces, cuando Bouba va a rezar en Ramadán con su túnica, alguna señora comenta: «Ya está este asqueroso otra vez con el Ramadán».

Una vez, cuando acababa de dar a luz, íbamos por el centro de Murcia con el carrito y nos cruzamos con un grupo de chicos jóvenes. Uno se giró y dijo: «Te lo tiene que hacer bien el negro». Y claro, ahí en ese momento te quedas en shock.

Esa es la concepción que tiene la gente: está con la blanca por los papeles, y la blanca está con el negro porque es una guarra. Esa es la mentalidad. Me llegan muchos mensajes privados con ese tipo de barbaridades, que si soy una viciosa y tal. Pero es verdad que no me afecta; si no, no podría tener la cuenta abierta porque no me compensaría. Yo a mis hijos quiero transmitirles esto: obviamente no que pongan la otra mejilla, pero que lo lleven como lo llevamos nosotros.

¿Y con tu familia?

Mis padres me han apoyado desde el primer momento. Al principio mi madre se asustó un poco cuando le dije que él era musulmán, pero en cuanto vio que yo seguía siendo la misma, que estudié, terminé mi carrera, hice un máster y que Bouba me apoyaba en todo, se quedaron tranquilos. Se han dado cuenta de que el islam no es lo que la gente piensa.

¿Cómo vivís el hecho de tener creencias religiosas distintas?

Yo estoy bautizada, pero no soy cristiana practicante. Tampoco me considero atea, más bien estoy buscándome. No me identifico del todo con ninguna religión.

Bouba, en cambio, es muy religioso. Lee el Corán a diario. Hay gente que piensa que no es estricto porque no me obliga a nada, pero es todo lo contrario: no es para nada machista. De hecho, yo soy más celosa que él. Nunca me ha prohibido nada. Él cree firmemente, pero respeta por completo que yo no lo haga.

En el islam imponer una religión a otra persona es pecado. Está totalmente prohibido

¿Qué diferencia hay entre lo que es profesar realmente el islam y la idea que nosotros tenemos aquí?

Yo, al principio, cuando lo conocí, tenía mucho miedo y muchos prejuicios. Pensaba (y me da vergüenza decirlo ahora) que un musulmán me iba a imponer cosas, que me iba a querer cambiar. Yo me vestía con escote, ropa corta… y pensaba: «Este me va a querer tapar». Pero fue todo lo contrario.

En el islam imponer una religión a otra persona es pecado. Está totalmente prohibido. Cuando una chica me escribe diciendo que su pareja musulmana le exige convertirse o taparse para casarse, Bouba siempre me dice: «Eso es imposible. Esa persona dice que es musulmana, pero en realidad eso es un pecado».

¿Te escribe mucha gente por redes para hablar de esto?

Sí, muchísimo. Parezco un consultorio del amor. Muchas chicas me escriben con dudas, miedos… y me veo reflejada en ellas, porque yo también los tenía. Al final la sociedad te lo impone y cuando ves a una mujer tapada ya piensas que es sumisa, pero en España hay muchas musulmanas sin pañuelo y las que lo llevan lo llevan con total libertad.

¿Has notado diferencias culturales importantes en la relación? ¿Alguna forma distinta de entender el cariño o la convivencia?

Lo que más noté al principio fue la frialdad al expresar cariño. En su cultura no se estila que los padres digan “te quiero” o abracen a sus hijos. Recuerdo que él mismo decía que un niño pequeño en Guinea puede estar por la calle solo y nadie se preocupa. Allí es lo normal. Aquí eso sería impensable.

Cuando me preguntan por choques culturales, no sé decir nada muy marcado: lleva muchos años en España y ha adoptado muchas formas de aquí. De hecho, fue él quien me enseñó a poner una lavadora o a cocinar, yo no tenía ni idea.

¿Cómo os conocisteis?

Nos conocimos en Murcia, en una discoteca. Él vivía entonces en Torrevieja, porque jugaba al fútbol allí. Vino con un amigo a pasar la noche y yo también había salido con una amiga. Fue la típica noche en la que te cruzas con alguien y empiezas a hablar. Yo en ese momento estaba conociendo a otro chico, pero cuando vi a Bouba, su sonrisa me desarmó. Siempre está riendo, transmite una energía muy positiva. Me cambió totalmente la noche. Para mí fue un flechazo total.

Yo no me meto con nadie, pero si alguien se mete conmigo o con mi familia, me voy a defender siempre

¿Qué es lo que más te atrajo de él?

Sin duda, su sonrisa y su positividad. Es una persona que transforma todo lo negativo en algo positivo. Obviamente también me atrajo físicamente, pero lo que me hizo fijarme al 100% fue eso: su manera de transmitir alegría, de ver la vida. Siempre está riendo y tirando hacia adelante.

Hace poco volviste a subir el vídeo de la pedida de mano. ¿Cómo fue la boda?

La pedida fue en 2021, pero no estamos casados legalmente. En 2022 falleció la hermana mayor de Bouba y viajamos a Guinea. Al mes siguiente de su entierro hicieron una ceremonia tradicional, como una conmemoración, y allí nos casamos por el rito musulmán. Para él era importante porque ya teníamos una hija y queríamos otro, pero estamos casados solo de forma religiosa, sin validez legal.

¿Qué te pareció el rito islámico de matrimonio?

Muy diferente, aunque no fue una gran boda porque estábamos de duelo, pero sí hubo ceremonia. En cuanto a los valores, no se diferencia tanto de una boda en la iglesia: se da un sermón, se habla del respeto, de cuidarse mutuamente, del compromiso… En ese sentido no me resultó tan distinto.

¿Cómo habéis vivido los recientes incidentes en Torre Pacheco y Jumilla?

Yo me sentí muy violenta, muy incómoda. Recibí muchos comentarios diciéndome que cómo podía seguir subiendo contenido humorístico con la que estaba cayendo. Pero es que yo no me hago responsable de los actos de los demás. Juan Dávila se ríe del cáncer, pues yo me río del racismo que yo vivo.

¿Has notado cambios en la gente a raíz de esos incidentes?

Sí, sí. Mucha gente me ha decepcionado. Personas que creía que no eran racistas y que luego sueltan frases como: «los moros se llevan todas las ayudas». También he tenido que cortar relación con gente que usaba ese lenguaje.

Hay mucho racismo escondido. Gente que dice: «Yo no soy racista, pero…». El famoso ‘pero’ que lo cambia todo. Me duele ver que incluso entre madres del cole se normalizan esas expresiones.

Y cuando me dicen: «Tu marido tendrá varias mujeres, ¿no?». Pues no señora, no las tiene. Pero si las tuviera y su mujer lo aceptara, ¿a usted qué más le da?

¿Qué opinas de medidas como la de Jumilla, que quieren prohibir celebraciones religiosas musulmanas?

Me parece absurdo. Hablan de proteger la cultura española como si la cultura española no tuviera ya influencias árabes desde hace siglos. Son dos religiones que se parecen una barbaridad y, al final, ¿en qué te afecta a ti que el musulmán no coma cerdo? Por ejemplo, mis hijos no comen cerdo. Es un acuerdo al que llegamos Bouba y yo y no pasa nada: no les estás quitando ningún nutriente esencial.

¿Cómo explicáis estas situaciones a vuestros hijos?

A la niña, que tiene siete años, intentamos mantenerla al margen de lo que pasa en redes. Sí ha habido alguna situación en el cole, pero la ha sabido manejar muy bien. Le explicamos que hay personas buenas y malas y que si alguien le dice ‘negra de mierda’ no tiene que hacerle caso, que esa persona es mala.

¿Qué te gustaría que la gente entendiera mejor sobre tu vida y tu familia?

Que somos una familia normal y corriente. Me gustaría que hubiese más respeto a la diversidad y que no se condenara a nadie simplemente por su color de piel o su religión. Yo no me meto con nadie, pero si alguien se mete conmigo o con mi familia, me voy a defender siempre.