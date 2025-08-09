Calasparra presenta una gran feria y mantiene fidelidad a su apuesta torista

El Ayuntamiento de Calasparra y la empresa Chipé Producciones, que dirige Pedro Pérez 'Chicote', han dado a conocer esta tarde en la Casa de la Cultura de esta localidad murciana las combinaciones de las novilladas de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra, que como es tradicional se desarrollará del 3 al 8 de septiembre y en la que los participantes competirán por conseguir el preciado trofeo 'Espiga de Oro'.

Estos carteles mantienen la fidelidad a la personalidad torista de este ciclo y lo sitúan como uno de los más consolidados de España, al que acude lo más granado del escalafón novilleril. La feria llega este año a su edición número 34.

Presentación de la Feria Taurina del Arroz / La Opinión

El acto contó con la presencia de la alcaldesa, Teresa García, y del empresario Pedro Pérez 'Chicote', que fue el encargado de desvelar los carteles y de explicar las claves de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra 2025. También estuvieron presentes José Antonio Gómez Durán, representando a la Mesa de Trabajo, y miembros de las asociaciones taurinas.

Los carteles son los siguientes: miércoles 3 septiembre: Novillos de Pincha para Martín Morilla, Cristian González y Mario Vilau; jueves 4 septiembre: Novillos de Juan Luis Fraile para César Pacheco, Julio Alguiar y Gonzalo Capdevila; viernes 5 septiembre: Novillos de Raso de Portillo para José María Trigueros, Mario Arruza y Miguel Serrano; sábado 6 septiembre: Novillos de Dolores Aguirre para Alberto Donaire, Tomás González e Ignacio Candelas; domingo 7 de septiembre: Novillos de Miura y Prieto de la Cal para Borja Ximelis, Joao D'Alba y Adrián Centenera; y lunes 8 de septiembre: Novillos de Fuente Ymbro para Emiliano Osornio, Diego Bastos y El Mene.

Todos los días se celebrarán encierros a las 10 de la mañana con los novillos que se lidiarán por la tarde

Los festejos darán comienzo a las 18.30 h.

El 31 de agosto se celebrará un gran concurso de recortes a las 20.30 h. El encierro con los toros de los recortes será ese mismo día a las 17.30 h.

Feria de lujo

Cartel / La Opinión / 5

En su intervención, Pedro Pérez 'Chicote' se reafirmó en que "Calasparra es la feria de novilladas con acento torista más importante del circuito", a lo que añadió: "reunimos a líderes del escalafón como son El Mene, Diego Bastos, Osornio, toreros con muchísimo oficio como Arruza, Miguel Serrano... Un cartel de banderilleros en el desafío Miura-Prieto de la Cal, un cartel internacional en la de Juan Luis Fraile, la presencia de Martín Morilla, Cristian González... En definitiva los mejores novilleros estarán aquí". Chicote resaltó la vuelta de César Pacheco, "que ha querido torear en la misma fecha en la que el año pasado sufrió el gravísimo percance en un gesto que le honra".

También se refirió al elenco ganadero: "La única ganadería que repite es El Pincha. Debuta Raso de Portillo, vuelve Dolores Aguirre después de 11 años y damos un paso más con el desafío Miura-Prieto de la Cal".

La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, comenzó su intervención reivindicando la importancia taurina de esta localidad: "Calasparra se vuelve a reivindicar como la mejor feria de novilladas de España. Un año más, y de la mano de la empresa Chipé producciones, asistimos a un elenco ganadero de lujo, que matarán los mejores novilleros del escalafón, sin olvidar el carácter murciano y las oportunidades que históricamente ha dado esta feria".

A continuación se refirió al papel del Ayuntamiento en esta importante feria: "Un año más vuelve a quedar patente el compromiso del Ayuntamiento de Calasparra para hacer crecer la feria taurina de arroz de Calasparra. Hemos aumentado en un 10 % la inversión en esta feria para garantizar que se va a desenvolver de la mejor forma posible, con las mejores ganaderías y novilleros. Agradezco a la empresa Chipé producciones por apostar un año más por Calasparra trayendo una propuesta que mantiene el nivel que Calasparra merece",

Datos de interés

Teléfono de reservas: 618 606 680.

Taquillas abiertas en el kiosco de La Corredera desde el 25 de agosto en horario de 10.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 h hasta el 2 de septiembre. Los días de festejos en las taquillas de la plaza de toros de 9 a 14 y de 16.30 hasta la hora de comienzo.

La empresa pone a disposición de los aficionados Mini Abonos de 3 festejos a elegir con un descuento del 15% y también Micro Abonos de 2 festejos con un descuento del 10%.