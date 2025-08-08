Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Demuéstralo en nuestro nuevo test de actualidad
Redacción
Pon a prueba tus conocimientos con nuestro test de actualidad semanal. Cada semana seleccionamos algunas de las noticias más destacadas y te retamos a acertar. ¿Cuánto sabes de lo que ha pasado en los últimos días?
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- Roba en un semáforo un coche ocupado por un padre y su hijo y se estrella con él cuando conducía drogado y ebrio en Mazarrón
- En pie a las 4 AM para vender aceitunas en un mercadillo de Murcia: la historia de Gema Ladevesa que desmonta el mito de la generación de cristal
- Localizan a la joven de 23 años desaparecida en Murcia
- Más de 30 planes gratis este fin de semana en toda la Región de Murcia: de Perseidas guiadas a fiestas de pueblo y rutas a pie
- De San Pedro a Águilas: los mejores restaurantes para comer arroz y bogavante del litoral de la Región de Murcia
- Ni Calblanque ni La Carolina, esta es la playa de Murcia a la que no se acercan los turistas: 'No sabía de su existencia y dije... ¿Esto es Murcia?