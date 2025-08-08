Castilla y León
La UME se moviliza para ayudar en la extinción del incendio en San Bartolomé de Pinares en Ávila
Declarado de nivel 2 el incendio de San Bartolomé de Pinares, que el viento empuja hacia Las Navas del Marqués en la frontera con la Comunidad de Madrid
EP
Unidades de la UME pertenecientes al Primer y Quinto Batallón de Intervención ha salido desde su bases en Torrejón y León para sumarse a las misiones de extinción del incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila), según ha informado en su cuenta de X.
El incendio en la comarca de Hoyo de Pinares, que afecta a San Bartolomé y a las Navas del Marqués, ha obligado a cortar la circulación de los trenes entre Madrid y Ávila. Los procedentes de la capital deben detenerse al llegar a El Escorial.
El fuego llevaba rondando desde hace días los montes de San Bertolomé de Pinares, cuyo nombre hace honor a una zona con alto interés forestal. Hace unas horas, las llamas hicieron acto de presencia y las alarmas saltaron tanto en Ávila como en Madrid. Bomberos y todo tipo de medios de ambas provincias se han movilizado de inmediato y ya luchan contra un incendio avivado por un intenso calor y rachas de viento de hasta 40 kilómetros hora que podrían llegar a los 50 km/h al final de la tarde.
En estos momentos se ha declarado el nivel 2 de riesgo y afecta también al entorno de Las Navas del Marqués, en la frontera con la Comunidad de Madrid. La Junta de Castilla y León se plantea activar a la UME. El Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) se aplica a los incendios cuya evolución más desfavorable amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.
Lo servicios de extinción de incendios han desplazado numerosos recursos para evitar que se extienda un fuego tiene mucho combustible para alimentarse. Si no se actúa rápidamente, explican en las redes sociales, el siniestro podría complicarse y hacerse incontrolable.
Según la Delegación Territorial de la Junta las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas y en el trabaja un dispositivo formado por dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cinco brigadas helitransportadas, cuatro autobombas, un bulldózer y cinco medios aéreos.
El número de grandes incendios -aquellos que superan las 500 hectáreas quemadas- ocurridos este año en España suman ya 14 y superan así la media del último decenio, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
El departamento ha actualizado los datos de incendios forestales que se han registrado desde el 1 de enero hasta el pasado domingo 3 de agosto -no están por lo tanto incluidos todavía los que se han registrado esta semana-, que revelan también que la cantidad de superficie que ha asolado el fuego (casi 40.000 hectáreas en lo que va de año) es muy inferior a la media de los últimos diez años (de 62.235 hectáreas).
La cifra de grandes incendios de este año -14- es ya una de las más altas que se ha registrado durante este periodo, superada sólo por los que se produjeron en 2022 (41), en 2017 (16) y en 2023 (16 incendios).
Los datos provisionales que recopila el Ministerio con la información que proporcionan las comunidades autónomas pone de relieve que el número de conatos -los que no llegan a quemar una hectárea- han sido 3.274 este año, frente a los 3.852 de media de los últimos diez años; y el número de incendios -los que queman más de una hectárea- han sido 1.461, una cifra muy inferior también a la media del último decenio (2.113).
La superficie arbolada que ha ardido desde el 1 de enero asciende a 9.371 hectáreas, frente a las 21.826 hectáreas de media de los últimos años; la superficie de matorral y monte abierto quemada asciende a 18.265 hectáreas, una cifra muy inferior también a la de los últimos años (33.927); y la superficie de pastos y dehesas arrasada ha sido de 11.518 hectáreas, una cifra que casi duplica la media de los últimos diez años.
El avance informativo que ha actualizado el Miteco refleja que el 39,96 por ciento de los incendios han ocurrido en regiones del noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y las provincias de León y Zamora); el 35,27 en regiones interiores (que comprende el País Vasco y las provincias del resto de comunidades autónomas no costeras, excepto León y Zamora); el 24,44 en las comunidades del Mediterráneo (incluyendo sus provincias interiores); y el 0,34 por ciento en Canarias.
Por superficie forestal total afectada, el 50,41 por ciento se localiza en las comunidades interiores; el 20,30 por ciento en las comunidades mediterráneas; y el 29,06 por ciento en las comunidades del noroeste, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
