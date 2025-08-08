Controlado el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Un incendio en la Mezquita-Catedral ha puesto a Córdoba en alerta. Una máquina barredora ha salido ardiendo en el Patio de los Naranjos, provocando una gran humareda que era visible desde numerosos puntos de la Ribera y la ciudad, según fuentes policiales. El incendio, que ha permanecido activo durante una hora, ya ha sido extinguido por los bomberos.

Las llamas han salido de los laterales del templo, en la parte de la calle Cardenal González Francés, frente al hotel Eurostars Conquistador, y han llegado al interior del mismo. Hasta el momento no hay constancia de ninguna persona herida. Fuentes oficiales han informado a este periódico que el fuego se localiza en la zona de Almanzor, cerca de la Puerta de Santa Catalina. El fuego se ha extendido rápidamente y parece que se ha localizado en una capilla de la Catedral.

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido varias llamadas alertando de un fuego en el entorno de la Mezquita-Catedral, la primera de ellas a las 21.15 horas, según informan fuentes del servicio de emergencias a este periódico. Rápidamente, se ha activado a los Bomberos de Córdoba así como a la Policía Local y la Policía Nacional que han actuado en el lugar. El fuego se ha originado en el Patio de los Naranjos, según fuentes policiales. Los técnicos de Emacsa también trabajan en el lugar para evaluar los daños.

Los equipos de bomberos han estado dentro de la Mezquita-Catedral y en el exterior. La Policía ha cortado los accesos tanto de personas como de vehículos a la Mezquita. Desde la calle Magistral González Francés, a donde se han desplazado un fotógrafo y un periodista de Diario CÓRDOBA. Se ha podido ver al menos un vehículo autobomba de los bomberos y una escala desde donde efectivos del SEIS trabajan sobre la cubierta de la Mezquita.

Expectación en el entorno de la Mezquita-Catedral

La alcaldesa accidental, Cintia Bustos, se encuentra en el lugar, pendiente de las novedades. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, también se dirige hacia esta parte del Casco Histórico. El obispo emérito, Demetrio Fernández, también se ha desplazado hasta la Catedral.

El suceso ha creado conmoción y expectación en la ciudad. Las calles colindantes como la calle Torrijos se han llenado rápidamente de personas.

Los bomberos se encuentran en estos momentos en la cubierta del monumento. Queda algo de humo, pero parece que el fuego se ha apagado. Todo el perímetro del templo está acordonado por la Policía Nacional y la Policía Local, mientras los bomberos se afanan en extinguir por completo el incendio.

Las canaletas expulsan bastante agua de la que se está empleando para apagar el fuego.

Decenas de personas que esperaban para la visita nocturna a la Mezquita-Catedral en la Puerta de los Deanes han sido informados de que la actividad se suspendía por motivos evidentes.