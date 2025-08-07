Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 7 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 7 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 03, 13, 19, 21, 24 y 26. El número complementario es el 33 y el reintegro, el 7. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 4717666, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- En pie a las 4 AM para vender aceitunas en un mercadillo de Murcia: la historia de Gema Ladevesa que desmonta el mito de la generación de cristal
- Interponen una denuncia por la compra de los terrenos de Los Mateos
- Miguel Ángel Peña Lorente: 'Comíamos migas a 40 grados en el patio de nuestra ‘Casa Azul’ con los vecinos
- La bandera roja prohíbe el baño este miércoles en dos playas de la Región
- El cine de verano regresa a Cartagena dos jueves de agosto
- PP y Vox prohíben en Jumilla la celebración de dos grandes festividades musulmanas en instalaciones deportivas municipales