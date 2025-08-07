Pronto será posible probarse la ropa sin tener que ir a la tienda

Uno de los mayores hándicaps de las compras online que comentan los usuarios es el hecho de no poder probarse la ropa y, por tanto, no saber como te va a quedar ese outfit que, como es lógico, le queda de maravillas al modelo expuesto en la imagen de la web.

El Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Centic) ha presentado varios proyectos que tienen en desarrollo. Uno de ellos es un ‘comercio conversacional impulsado por I+D’; se denomina brilliant y es un asistente virtual desarrollado de la mano de la empresa Connectif que permite, además de contestar a dudas básicas y poner en contacto al usuario con algún agente de atención al cliente, realizar búsquedas de productos en base a las directrices que se le den, o que combinen con fotos que suba el usuario.

Ejemplo de una búsqueda de camisetas blancas a través del asistente. / L.O.

Funcionaría, según cometa el Germán Sancho, como un modelo de lenguaje (ChatGPT, Gemini o Copilot) especializado en el comercio electrónico. El proyecto se encuentra amparado por el Instituto de Fomento (Info).

También con Connectif, se encuentran desarrollando un algoritmo que funciona como ‘probador en línea’; se trata de un sistema al que se puede subir una imagen personal y pedirle al programa que muestre como quedaría una determinada prenda de ropa. Se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo y solo puede mostrar prendas superiores, pero en el futuro se espera que funcione con todo tipo de ropa.

Otros proyectos

Otro artilugio destacado es un sistema de localización en tiempo real que permite conocer la ubicación casi exacta de un individuo en todo momento. Sancho García dice que el objetivo no es controlar a los trabajadores, sino "determinar tiempos de producción" que permitan mejorar la productividad y la eficiencia y prevenir riesgos laborales. El sistema se puede configurar para enviar avisos a los empleados a través de aplicaciones de mensajería —Telegram, por ejemplo— si realizan alguna acción que ponga en riesgo su vida o si acceden a una zona restringida.

El proyecto más verde es la cámara 'hiperespectral'; un lente capaz de ver diferencias que son imperceptibles para el ojo humano entre materiales similares. El dispositivo no hace interpretaciones, sino que busca elementos distintos entre los objetos de forma automática. Por ejemplo, es capaz de detectar las zonas donde hay mayor concentración de azúcar en una barra de chocolate o la suciedad y/o contaminación sobre un conjunto de granos de arroz.

El problema de esta tecnología es que sigue siendo muy cara para el uso de las empresas. Desde el Centic esperan una bajada de los precios para poder emprender proyectos con más profundidad.