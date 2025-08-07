Iglesia
Hospitalizan al cardenal Cañizares por su delicado estado de salud
El arzobispo Enrique Benavent pide a los fieles que recen por él
Voro Contreras
València
El Arzobispado de Valencia informa que Su Eminencia, el Cardenal Antonio Cañizares LLovera, ha sido hospitalizado debido a su delicado estado de salud.
El Arzobispo de Valencia, Mons. Enrique Benavent, pide “a los fieles de la Archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor”.
Nombrado por el papa Francisco, tomó posesión el 4 de octubre de 2014 y fue arzobispo de Valencia hasta el 10 de octubre de 2022.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- En pie a las 4 AM para vender aceitunas en un mercadillo de Murcia: la historia de Gema Ladevesa que desmonta el mito de la generación de cristal
- Interponen una denuncia por la compra de los terrenos de Los Mateos
- Miguel Ángel Peña Lorente: 'Comíamos migas a 40 grados en el patio de nuestra ‘Casa Azul’ con los vecinos
- La bandera roja prohíbe el baño este miércoles en dos playas de la Región
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- El cine de verano regresa a Cartagena dos jueves de agosto
- PP y Vox prohíben en Jumilla la celebración de dos grandes festividades musulmanas en instalaciones deportivas municipales