Las empresas se preparan para los ciberataques

Con el objetivo de fortalecer el entorno cibernético se ha presentado, en el Parque Científico, en compañía de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, y del presidente del Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Centic), Tonny Velín, un programa formativo para preparar a las empresas frente a la ciberdelincuencia en el que también ha participado el Instituto de Fomento (Info).

El curso que está dirigido a los especialistas en seguridad informática de las sociedades, ofrece unas 50 horas lectivas distribuidas en cinco módulos: uno para hacer frente a la nueva normativa de Ciberresiliencia y los cuatro restantes, para todo lo relacionado con programación.

La formación ha completado su aforo, e incluso se han añadido dos plazas más a las 20 iniciales, según han destacado. Su desarrollo tendrá lugar del 18 de septiembre al 17 de octubre y se integra en el programa Caetra, que impulsa las tecnologías duales en Defensa, Seguridad y Reconstrucción.

López Aragón destaca que el curso sirve para cumplir con la normativa comunitaria: La Ley de Ciberresiliencia (CRA) de la Unión Europea (UE) por la que todos los elementos digitales deben integrar medidas de seguridad.

Sancho García comenta que, la también conocida como ‘NIS 2’, es «bastante dura» y va a requerir una inversión importante. Añade que es necesaria la ayuda de las administraciones para facilitar la transición.

Un problema creciente

El director del Centic, Germán Sancho García, ha advertido del crecimiento de los ciberataques hacia las empresas en la Región de Murcia. «Existen dos tipos de empresas, las que han ya han sufrido un ciberataque y las que lo van a sufrir», comenta. «Mientras más grande es la compañía, mayor será el volumen de ciberataques que reciba», añade.

Ha resaltado la importancia de desarrollar programas que sean capaces de protegerse a sí mismos frente a los ataques de unos ciberdelincuentes que, cada vez más, actúan como organizaciones. La falta de concienciación entre las empresas de la Región con esta situación, según comenta, es un problema: «Actúan solo cuando atacan al vecino».

En este contexto, la llegada de las Inteligencias Artificiales supone un gran reto para la ciberseguridad porque aumenta las posibilidades de los atacantes. El director explica que los delincuentes entrenan a las IA para que detecten los ‘puertos’ -puntos de acceso digitales que existen desde el exterior a la empresa- y otras vulnerabilidades que explotar para extraer información. Una de las informaciones que pueden dar a conocer estos algoritmos es, por ejemplo, cuándo se hacen las copias de seguridad del sistema.

Otra estrategia maliciosa para la que las IA son muy efectivas es la ‘ingeniería social’ —intentar sonsacar a algún trabajador, a través de la manipulación o el engaño, información confidencial o comprometedora—. Según cuenta Sancho García, algunos algoritmos son entrenados con correos internos de la empresa, si es que se ha podido acceder a ellos, para posteriormente hacerse pasar por algún miembro y conseguir que un trabajador descargue un malware para espiar las acciones de la compañía.

Sin embargo, también ha comentado que la IA ayuda a detectar patrones que se pueden utilizar para desarrrollar estrategias de defensa.

Precedentes en ciberataques

Según datos proporcionados el pasado 15 de mayo, en las 16ª Jornadas sobre Ciberseguridad e Inteligencia Artificial 'Diatic25', por el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, las administraciones públicas reciben 200 ataques al día. 60 al mes, son considerados como peligrosos por las autoridades.

No obstante, durante el primer trimestre del año la cibercriminalidad se redujo un 10%, según datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En total hubo unas 3125 infracciones a través de la red; 369 menos que en el primer trimestre de 2024. Con respecto al volumen total de los delitos en la comunidad, los digitales representaron el 17% y las estafas informáticas acapararon el 86% de los ciberdelitos en este periodo de tiempo.

El Centic

Pretende, también, enseñar a desarrollar software seguro desde el primer día, mejorar las habilidades en seguridad y prevención, identificar y solucionar vulnerabilidades y técnicas para proteger los activos digitales de las empresas regionales.

El Centic es una asociación sin ánimo de lucro enfocada al asesoramiento tecnológico que pretende mejorar el sector de las TIC en Murcia a través del desarrollo de proyectos I+D+i, formaciones e información normativa. Tal y como se ha comentado en nota de prensa, trabajaron el año anterior con más de 70 empresas regionales, desarrollaron ocho proyectos I+D, ofrecieron vigilancia a 47 compañías y acogieron a más de 180 alumnos en sus cursos de especialización.