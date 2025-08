María Villalba Orero, tras la primera implantación de marcapasos en un caballo: "Queremos estar a la vanguardia, pero necesitamos más financiación"

El pasado lunes 28 de julio, el Hospital Clínico Veterinario Complutense (HCVC) alcanzó un logro sin precedentes en el ámbito de la medicina veterinaria en el sur de Europa: la implantación exitosa de un marcapasos en un caballo, llamado Joker. Sin embargo, la historia de este hito médico comenzó varios meses antes, cuando el potrillo fue diagnosticado con una arritmia cardiaca grave, poco frecuente en equinos, que amenazaba su vida.

La intervención fue un éxito y se llevó a cabo a principios de febrero, cuando el animal, de apenas tres meses, fue derivado desde el Hospital Universitario de León; según cuenta María Villalba Orero, veterinaria equina del servicio de cardiología clínica en la Universidad Complutense; a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El corazón del caballo latía a una velocidad tan lenta que le provocaba debilidad generalizada y una intolerancia severa al ejercicio: "Hasta ahora, una arritmia como esta, que es más común en burros, dejaba sin opción a los dueños, había que sacrificar. Para los caballos, además, suponía una agonía muy cruel, tenían síncopes constantes hasta que morían", apunta.

Una dolencia que hasta ahora no tenía solución

Ante esta situación, el equipo de cardiología equina decidió optar por la implantación de un marcapasos monocameral. La intervención se llevó a cabo bajo anestesia general y consistió en la colocación de un electrodo endocárdico a través de la vena cefálica, guiado por ecografía, hasta que se fijó en el ventrículo derecho del corazón de Joker.

A continuación, el electrodo fue conectado a un generador subcutáneo, implantado en la región pectoral del caballo, diseñado específicamente para soportar las demandas físicas y biomecánicas de un animal en movimiento. Tras la implantación, quedaba la parte más difícil: que el potrillo se mantuviese lo suficientemente quieto durante el postoperatorio para que el cable del marcapasos se mantuviese un su sitio hasta que todo cicatrizase y el dispositivo estuviese perfectamente integrado en el cuerpo del animal.

Por ello, este fue monitorizado estrechamente durante las primeras semanas de recuperación, evitando que realizara movimientos bruscos que pudieran afectar. Esta intervención había sido realizada previamente en otros países como Bélgica, en la Universidad de Gante, uno de los centros más avanzados en medicina veterinaria de Europa. Allí, incluso se ha logrado que un caballo vuelva a saltar obstáculos después de la implantación del marcapasos.

"A veces, tras trabajar, me iba a la cama pensando que si un animal hubiese nacido en Bélgica o Estados Unidos tendría más posibilidades de sobrevivir que en España, y esto me dio fuerzas para decir 'tenemos que lograrlo'", recuerda. Y esa diferencia entre España, Bélgica o Estados Unidos no radica en los profesionales ni en su formación, sino en la financiación con la que cuentan.

Además del trabajo de su equipo habitual y de María Mateos Pañero, especialista en intervencionismo cardiaco en perros que viajó desde Londres "para poner sus manos" pero también para enseñar al equipo del HCVC la técnica necesaria; María señala como imprescindible la colaboración con la farmacéutica Boehringer Ingelheim, sin la cual no podrían haber adquirido la maquinaria necesaria.

Equipo del HCVC tras la intervención de Joker / HCVC

La veterinaria detalla que es la tercera vez que tiene lugar dicha colaboración, de renovación anual. "Queremos progresar, estar a la vanguardia, como Bruselas o Estados Unidos, pero para eso necesitamos una financiación potente, todos los materiales son muy caros", dice sobre su departamento, CoreLab-UCM, la unidad de clínica, investigación y docencia de las patologías cardiacas en équidos, formado habitualmente por unas seis personas, entre las que hay expertos en anestesia e imagen avanzada.

El HCVC ofrece servicios asistenciales, docentes y de investigación en el campo de la veterinaria equina, cubriendo también áreas como cirugía, medicina deportiva, medicina interna y reproducción. Además, detalla en su web que brinda atención las 24 horas del día, los 365 días del año, y dispone de un servicio de urgencias.

También proporciona apoyo en casos complejos, desde la consulta de segunda opinión hasta la realización de pruebas específicas y tratamientos avanzados; y ofrece hospitalización intensiva y diagnóstico integral. En ese sentido, una vez superado el hito del marcapasos, María destaca que lo más importante es que se difunda, para que otros casos similares al del potrillo en España y Portugal sepan que ahora sí hay una alternativa.

La veterinaria María Villalba Orero, junto a un caballo / Instagram @cardioequina

En el ámbito docente, el HCVC organiza jornadas y cursos de formación continua para profesionales veterinarios, promoviendo la actualización y el intercambio de conocimientos en la clínica equina. Estas actividades incluyen las denominadas Jornadas Complutenses de Clínica Equina, para los veterinarios interesados en mejorar su formación y compartir experiencias.

Próximos proyectos

Entre los próximos proyectos del equipo se encuentran la mejora en el diagnóstico y tratamiento de arritmias en caballos de competición. Por otro lado, investigan la fatiga subclínica y el rendimiento cardíaco en caballos atletas, con el objetivo de mejorar la salud y longevidad del corazón en estos animales.

Otro proyecto importante es el desarrollo de un sistema de mapeo electroanatómico para identificar con precisión el origen de las arritmias, una herramienta clave para realizar procedimientos de ablación con mayor efectividad. La doctora Villalba, quien lleva más de 15 años trabajando en cardiología equina, expresa su pasión por este campo: "Siempre quise ser veterinaria, pero fue en la facultad, al conocer el mundo de los caballos, cuando realmente me enamoré de ellos. Hay algunos malos, obviamente, pero hay algo especial en estos animales que hace que todo el esfuerzo valga la pena", concluye.