La ULL investiga a un profesor del Grado de Periodismo tras recibir una denuncia por redes sociales

La Universidad de La Laguna (ULL) comenzará a investigar al profesor del Grado de Periodismo, José Luis Zurita, tras haber recibido una denuncia en redes sociales sobre supuestos tratos vejatorios y abuso de poder. Ante esta situación, la ULL ha abierto un expediente informativo a este docente que derivará en una investigación interna por un departamento de inspectores asociados a la universidad. En última instancia, este proceso podría suponer o no una sanción.

La universidad asegura que el caso ha llegado hasta el rectorado después de que una alumna denunciara que este profesor había decidido «arbitrariamente» quién aprobaba y quién no la asignatura de Producción Informativa, que se cursa en el segundo año de la carrera. En concreto, la denunciante, Zara Fragoso, ha publicado en sus redes personales una lista de calificaciones en las que solo 2 personas de 96 estudiantes han aprobado. «Nadie dice nada, nadie se queja, nadie se planta», sentencia en su publicación en Instagram.

Consultada por este medio, la alumna asegura que «ha decidido dejar de callar ante esta injusticia». Su intención con el post era «desahogarse» y mostrar la situación que estaba viviendo desde una perspectiva personal, aunque asegura que otros alumnos y exalumnos le han contado experiencias similares.

Pero el expediente informativo no solo se ha abierto para comprobar qué ha podido pasar con las calificaciones finales de esta asignatura, sino también por la denuncia de un supuesto «maltrato constante». «Durante todo el curso hemos sido víctimas de insultos y desprecio por parte del profesor», narra la alumna que repasa alguna de las frases que Zurita, supuestamente, les ha llegado a decir: «lo que escriben es una mierda», «no escriban más», «déjenlo» o «váyanse al Teide a escribir poemas».

Al ser preguntado por esta situación por el medio Atlántico Hoy, quien también adelantó esta información ayer, el docente se enzarzó en una discusión en la que acabó llamando «hija de puta» a la periodista que le había contactado para conocer su versión. Después de que la periodista le recordara que tiene derecho a rectificación, el docente le contestó, haciendo un símil con la situación en la que se ha visto envuelto después de que dicho medio adelantara la noticia, lo siguiente: «No lo voy a usar. Voy a publicar en algún medio mío que tú eres una hija de puta y cuando tú me lo rebatas, te voy a autorizar a que me lo rebatas. Y periodismo».

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con el docente por medio de mensaje. El profesor recibió y leyó el mensaje, pero no ha contestado.

