¿Vendrá el Papa a Santiago en el Año Santo 2027?

¿Visitará el Papa León XIV Santiago el Año Santo de 2027? La Santa Sede aún no ha confirmado oficialmente los viajes del Pontífice, pero la prensa portuguesa ya señala la posibilidad de que viaje a la Península Ibérica dentro de dos años. El Arzobispado de Santiago de Compostela no tiene por el momento constancia de que se vaya a producir la visita. De consumarse, León XIV sería el tercer Papa de la historia reciente que recalase en la ciudad del Apóstol tras las estancias de Juan Pablo II y Benedicto XVI en la capital gallega.

El periódico portugués Correio da Manhã publicó ayer que el Vaticano prepara la visita que sería la octava visita papal a Portugal. El Pontífice viajaría al país vecino en julio de 2027 para coincidir con la celebración del 110º Aniversario de las Apariciones de Fátima. El periódico asegura que en su viaje hará también parada en Compostela en pleno año Xacobeo.

Fuentes diplomáticas

La información se basa en fuentes diplomáticas vinculadas al Vaticano, Portugal y España. El Correio da Manhã recoge que no hay confirmación oficial de la Santa Sede, pero sí indicios claros del deseo del Sumo Pontífice, genuino, de visitar la Península Ibérica. Según Domingos Fezas Vital, exembajador portugués ante la Santa Sede, el Papa expresó «su deseo de visitar Portugal lo antes posible» en una audiencia concedida al exdiplomático días antes de renunciar por haber alcanzado el límite de edad. Según la prensa portuguesa el viaje forma parte de una visita apostólica más amplia a la Península Ibérica, que tendrá dos momentos de gran simbolismo religioso. En España, León XIV presidirá las celebraciones del Año Santo en Santiago de Compostela el 25 de julio de 2027, una fecha importante en el calendario católico por coincidir con la festividad de Santiago Apóstol, patrón del país. El día anterior, sábado 24 de julio, el Papa tendría previsto visitar el Santuario de Fátima, aunque fuera de las fechas de las principales peregrinaciones.

Prudencia en el Arzobispado

Consultado por EL CORREO GALLEGO, el Arzobispado de Santiago se muestra prudente. Aseguran que todavía no hay ninguna comunicación oficial de la Santa Sede y esperarán a que esta se produzca. Francisco José Prieto se encuentra estos días en Roma coincidiendo con el Jubileo de los Jóvenes a la ciudad, pero de forma oficial no tiene marcada en su agenda ninguna audiencia con León XIV, aunque no se descarta que puedan coincidir en algún momento y mantener un encuentro de carácter informal. Fuentes próximas al Vaticano consultadas consideran que es «verosímil» la noticia de la prensa portuguesa, dan prácticamente por cerrada la visita a Fátima y ven posible que el Papa acuda a Santiago.

Las anteriores visitas

De confirmarse la noticia, León XIV se convertiría en el tercer Papa que visita Compostela en la historia reciente. En 1982, Juan Pablo II vino con motivo del Año Santo Jacobeo. Volvió en 1989 para la Jornada Mundial de la Juventud y, en esa ocasión, hizo el último tramo del Camino a pie hasta la Catedral, como un peregrino más. Después, en 2010, Benedicto XVI también llegó en un Año Santo y realizó una visita breve. El Papa Francisco no viajó a Santiago durante todo su mandato, pese a las invitaciones recibidas.