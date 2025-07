Mari Carmen, trabajadora despedida con 20 años de antigüedad por un aborto tras una picadura: "Todavía sigo en shock"

En mayo del año 2021 Mari Carmen, una trabajadora agrícola con 20 años de experiencia en el mismo puesto, sufría un accidente laboral que daba un giro radical a su vida.

Cuando trabajaba en un invernadero en la Región de Murcia un abejorro la picó en la barrig y lo que para cualquier persona sería una picadura común, debido a su alergia a las picaduras de abejorro y a que se encontraba embarazada, desencadenaba una reacción anafiláctica grave que horas más tarde le causaba un aborto espontáneo.

Ahora en un fallo histórico el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha ratificado la incapacidad permanente total de Mari Carmen, reconociendo que la picadura de abejorro fue un accidente de trabajo. La sala ha justificado su decisión en que, dada la hipersensibilidad de la trabajadora, su exposición a los abejorros en el invernadero representaba un grave riesgo para su salud, incluso con la posibilidad de consecuencias fatales.

La empresa no solo no le ofreció un puesto seguro cuando ella lo pidió, sino que también optaba por despedirla, alegando ineptitud sobrevenida.

La sentencia, aunque aún no firme, marca un precedente importante en la protección de los derechos laborales, especialmente cuando se trata de la seguridad de los trabajadores frente a riesgos conocidos y específicos.

Las declaraciones de Mari Carmen: "Me destrozó la vida"

Mari Carmen, que aún no supera la tragedia vivida, ha compartido su historia en dos programas de televisión de gran alcance en España. En Mañaneros 360 ha contado cómo la picadura del abejorro le cambiaba la vida de manera irreversible: "Han pasado cuatro años desde que me sucedió y todavía sigo en shock, no me lo esperaba, me destrozó la vida".

En sus declaraciones también revelaba cómo antes de lo ocurrido ya había advertido a la empresa sobre su embarazo y su alergia, pidiendo que se le cambiara de puesto o que se tomaran medidas para protegerla pero la respuesta que recibía era desalentadora: "La empresa me dijo que no podían darme la baja por embarazo hasta las 20 semanas y que, como no me había picado el abejorro, no era necesario tomar ninguna medida".

Y El día del accidente después de ser picada por el abejorro, lo primero que hizo fue informar a su encargado de lo sucedido. La respuesta fue insensible y sorprendentemente fría: "Lo único que me dijo fue: ‘Coge el coche y vete a casa’". Esta falta de apoyo por parte de la empresa la dejaba aún más desamparada. Afortunadamente Mari Carmen conseguía llamar a su marido, que la recogía rápidamente y la llevaba al hospital: "Yo ya por la mitad del camino casi perdí la conciencia", recordaba en su intervención en 'Y Ahora Sonsoles' otro programa donde compartía su testimonio.

Mari Carmen también relataba cómo en el hospital los médicos tardaron en identificar la causa exacta de su reacción, pero finalmente se concluyó que el aborto fue consecuencia de la picadura del abejorro, aunque con ciertas dudas sobre si fue un hecho 100% vinculante: "Cuando ya lo aborté y llegué a casa a las 10 de la noche, ya no había más lógica que esta. Estaba tan bien hasta que pasó esto".

Una de las cosas que más ha marcado a Mari Carmen, además de la pérdida de su bebé, ha sido el despido de la empresa tras 20 años de trabajo: “Lo que más me ha dolido ha sido perder mi bebé, porque encima yo no me podía quedar embarazada".