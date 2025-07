De Murcia a Argentina con 80 años para ayuda a los pueblos indígenas a vivir de la música: la 'misión' de Carlos B. Fadol, fundador del Museo de la Música Étnica de Barranda

Desde el interior de la Región de Murcia, en un pueblo donde no viven más de ochocientos habitantes, un museo único en su especie recuerda que existe un lenguaje universal que une a toda la humanidad: la música.

Carlos Blanco Fadol (Uruguay, 1946), etnomusicólogo y fundador del Museo de la Música Étnica de Barranda, se dispone, a los 80 años, a emprender un viaje al norte de Argentina para entrar en contacto con la y ayudarles a preservar sus sonidos y su bienestar material.

Para el declarado discípulo -o más bien colaborador- del misionero y humanista Vicente Ferrer, el valor de conservar la herencia étnica de los instrumentos reside en trazar la historia de los sonidos que nos rodean hoy: una labor que le ha valido, entre otros reconocimientos, la candidatura en 2009 a los premios Príncipe de Asturias en la categoría de la Concordia.

Vicente Ferrer observa como Blanco Fadol, fabrica los instrumentos utilizando herramientas rudimentarias. Anantapur India, 1986 / Carlos B. Fadol

El propio Carlos explica que uno de los aspectos valorados en su candidatura fue el descubrimiento de la trayectoria de un instrumento asiático: “el rabel (una especie de violín) que recorrió cuatro continentes: América, Europa por España, África por el Magreb y Asia por Afganistán”.

Como este, tantos otros instrumentos fueron moldeados y propagados por los movimientos migratorios, ajenos a fronteras y prejuicios. Del mismo modo, Carlos se dispone a dar un nuevo salto continental para acudir en ayuda de los pueblos originarios.

Nuevos instrumentos para "mejorar la vida" del pueblo wichí

El próximo 1 de agosto, Carlos viajará a la región del Chaco, en el norte argentino, para encontrarse con la comunidad wichí. Una vez allí, su labor se bifurcará en dos caminos: por un lado, busca recuperar instrumentos tradicionales en riesgo de desaparecer; por otro, quiere enseñar a los miembros de la comunidad nuevas técnicas de fabricación de instrumentos musicales, no solo de América, sino también de otras regiones del mundo.

Carlos Blanco Fadol, enseñando música a niños de la chinanteca mexicana, (1982) / Carlos B. Fadol

“Esta gente ha sido desplazada de sus tierras… no tienen escuela, no tienen atención médica, no tienen agua potable. Viven en condiciones complicadas”, explica Carlos, que conoce la situación de estas comunidades desde hace décadas. “Son pueblos tristes, porque les han quitado la tierra, sus tradiciones; los han recluido en zonas que no eran productivas. Hay un alto índice de suicidios entre los jóvenes, que no ven un futuro”.

El pueblo wichí, históricamente también conocido como mataco (término de connotación peyorativa y hoy en desuso), habita la región del Gran Chaco. Tradicionalmente nómadas y con una fuerte identidad colectiva, su cultura ha estado atravesada por la pérdida sistemática del territorio, la violencia institucional, el despojo ambiental y una lenta erosión de su autonomía productiva. Su lengua, el wichí, pertenece a la familia mataguaya, y hasta hace no mucho organizaban su vida en torno a los ciclos naturales: pesca, caza, recolección, alianzas, rituales.

Ante esta precariedad, la propuesta de Carlos es concreta. Va a enseñarles a construir instrumentos con materiales accesibles -caña, bambú- “fáciles de fabricar y con muy buen sonido”, que después podrán vender para asegurar su subsistencia.

Menciona, por ejemplo, la castañeta, una caña rajada que suena como una castañuela; o el nunu, una caña con membrana que permite emitir melodías. También llevará técnicas para crear tambores giratorios como los usados en Tailandia, que “les va a permitir una mejora en la vida, porque ellos viven de la venta de artesanía, de los tejidos que hacen. Y estos instrumentos, al no ser conocidos, van a llamar la atención”.

Parte del viaje lo realiza con el apoyo de la ONG Proyecto Gran Simio, de la que es asesor científico: “La ONG me ayuda con la zona, el alojamiento, pero el resto del pasaje y todo eso, no. Eso corre a cuenta de la fundación. Y también de mi parte, porque todavía nos faltan medios”.

“El tiempo es la sustancia con que está hecha la vida.”

La Fundación Internacional Carlos Blanco Fadol, legalizada en 2023, trabaja en paralelo en proyectos para personas con discapacidad y en la preservación del legado etnomusical que el propio Carlos ha recopilado a lo largo de cinco décadas.

La respuesta a qué pulsión lo lleva, al final de su vida, a embarcarse en esta misión es tan cruda como la vida misma: “Porque no tengo tiempo. Ya a mis 80 años tengo el tiempo muy condensado y apretado, entonces no puedo darme el lujo de esperar. Siempre lo digo: hay un pensamiento que recojo en uno de mis libros, Reflexiones a orillas del camino (Caligrama, 2019): el tiempo es la sustancia con que está hecha la vida”.