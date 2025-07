Detectan una treintena de agentes infecciosos en la zona dana: “Todos son potencialmente patógenos”

“Lo que no esperábamos era tanta riqueza cualitativa de agentes infecciosos”. Cuando empezaron a tomar muestras de aguas urbanas, residuales, de alcantarillado y del lodo que aún se acumula en garajes y calles de la zona cero de la dana, los investigadores de la Unidad de Parasitología Sanitaria de la Universitat de València no esperaban hallar un total de 28 agentes infecciosos en tan solo tres semanas. Son virus, bacterias, protozoos, vectores (insectos), amebas y helmintos. Lo que todos ellos tienen en común es una cosa: la capacidad de ser patógenos para el ser humano. Pero los investigadores, eso sí, aseguran que no crearán problemas graves de salud pública de inmediato. “En estos casos, los mayores riesgos de aparición de infecciones individuales y de brotes infecciosos o epidemias no es a corto plazo, sino a medio o largo plazo”, explica el director del estudio, el catedrático Santiago Mas-Coma. El plazo del que habla son tres años, un margen dentro del cual es posible que sigan viéndose los efectos de estos agentes infecciosos. Asegura que estarán vigilantes, que seguirán tomando muestras y alerta de que, de hecho, ya han seguido trabajando y, después del análisis de las tres primeras semanas, ya han salido “muchos más” agentes en los muestreos.

Este trabajo, publicado en la revista One Health, ha sido liderado por la Unidad de Parasitología Sanitaria de la Universitat de València, reconocida como Centro Colaborador oficial de la Organización Mundial de la Salud y Centro de Referencia Mundial de la FAO/Naciones Unidas. Además, ha contado con la colaboración del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, de la Universidad de La Laguna, liderado por Jacob Lorenzo-Morales, y el grupo MiniAging del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, dirigido por Consuelo Borrás.

El catedrático Santiago Mas-Coma y la rectora de la UV, Mavi Mestre, durante la presentación del estudio / Marta Rojo

Todos potencialmente patógenos para humanos

“Tenemos agentes con tipos de transmisión diferentes, que para los humanos presentan fuentes de infección diferentes - oral, transcutánea, heridas- y ciclos biológicos diferentes, desde cortos, que permiten que se reproduzcan rápidamente, hasta más largos”, ha detallado Santiago Mas-Coma. Todos ellos coinciden en la patogenicidad, es decir, en la capacidad para infectar a humanos. “Es algo que debe tenerse en cuenta en los hospitales y los centros de salud, a futuro”, cree el catedrático. Además, muchos de ellos son potencialmente zoonóticos, es decir, que pueden transmitirse de animales a humanos. Los vectores de contagio, es decir, los animales de los que pueden proceder, comprenden las cabras, las ovejas, los perros o los gatos.

Son algunas de las primeras conclusiones de un estudio que seguirá en el tiempo. De momento, los resultados se refieren a muestras tomadas durante las tres primeras semanas tras la tragedia de aguas, lodos y suelos. Los investigadores han mapeado el territorio como un tablero de 4x4: el comprendido entre cuatro cauces -del Cabriel, el Magro, el Turia y el barranco del Poyo- y cuatro áreas -silvestres, rurales con campos agrícolas y granjas, urbanas y el lago de l’Albufera-. Este es el espacio del que ha salido la totalidad de los agentes encontrados en estas tres semanas de análisis. Los análisis han seguido y ahora, aunque el estudio aún no lo refleja, hay “muchos más”.

E-coli o Vibrio Cholerae

Entre los agentes infecciosos, la E-coli ha sorprendido a los investigadores porque “está por todas partes, muy diseminada”, en palabras de la catedrática María Dolores Bargues. También cepas silvestres de Vibrio cholerae, la bacteria que causa el cólera. En principio, esta cepa solo suele provocar problemas gastrointestinales no demasiado graves y, aunque “puede mutar”, no sería lo más normal. Sobre la gravedad de todos estos agentes para los humanos, los investigadores insisten en que “dependerá de las cepas, de cómo se hayan recombinado y de si tienen una situación epidemiológica previa de un tipo o de otro”. Por ejemplo, las personas mayores son más vulnerables a infecciones cuando los agentes “entran en contacto con células alteradas por el envejecimiento”. Por eso, la catedrática de Fisiología Consuelo Borràs estudia, con un grupo del Incliva, cómo las personas de más edad pueden incluso sufrir síntomas atípicos de estas infecciones.

Tabla con los principales agentes infecciosos detectados en la zona cero de la dana en las primeras tres semanas / UV

En la tabla resumen del estudio se puede ver que, de los virus, se identificaron norovirus y rotavirus, causantes de gastroenteritis y comunes en inundaciones. En cuanto a bacterias, hay nueve tipos, entre ellas las diversas E-coli, que pueden causar vómitos y diarrea, pero también Pseudomonas, que puede causar septicemia en algunos pacientes inmunodeprimidos. Hay asimismo seis protozoos y cinco vectores -cuatro insectos y un caracol-.

En los fangos más que en agua

Todos estos agentes infecciosos se han encontrado mayoritariamente en el fango, no en las aguas, explica Mas-Coma. “Ha habido cuatro o cinco años de sequía, que han hecho que el agua torrencial arrastrara la capa superficial de la tierra y todos esos agentes se han quedado en los fangos”, ha explicado. En el momento actual de la zona cero, donde obras de reforma y excavadoras están a la orden del día, esos agentes pueden estar pasando al aire vía polvo, y pueden entrar en el cuerpo por la respiración, apuntan.

No solo las obras, sino también el alcantarillado es una fuente de preocupación para los parasitólogos, porque, si los municipios de la zona cero tuvieran una buena red de alcantarillas, en periodos de lluvia, el agua podría llevarse los microorganismos nocivos, como los hongos, aunque fuera con el tiempo. Pero muchas localidades tienen, en cambio, sistemas de alcantarillado antiguos, cuando no taponados por el fango que se ha lanzado por ellos para quitarlo de las calles y las casas. “Habrá que levantar, habrá que trabajar”, apunta el catedrático.

Suscríbete para seguir leyendo